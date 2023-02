Adrián Navarro es payasito de circo

Ir al circo es una de las experiencias más divertidas cuando uno es pequeño incluso de adulto no se pierde esa fascinación por el espectáculo, ser payaso de circo es quizás una de las profesiones más difíciles del mundo, pues hay que salir a hacer reír a la gente, aunque uno no este de humor, quizás es algo que viene de familia y se trae en la sangre, no cualquiera cumple con estas características.

Conocimos a adrián navarro, originario de San Luis Potosí y es la tercera generación de payaso de circo en su familia, su nombre artístico es “Rollito Junior”, labor que comenzó desde su abuelito y que hoya la desarrolla con gran pasión y profesionalismo.

“Cuando uno nace en el circo, naces con el legado familiar, me nació desde que nací, desde muy pequeño yo amé lo que es el payaso, el personaje del payaso, admiraba mucho a mi abuelo, para mí, mi top era llegar a ser como mi abuelo, pisar los mejores espectáculos”, comentó el Adrián Navarro.

Para desarrollar dicha actividad hay que practicar mucho, se hace cuando el escenario está vacío, pero se piensa en todas aquellas carcajadas que se van a desprender de la audiencia, dijo Rollito Junior, mientas entrelazaba los dedos, pues dijo, es aquí donde se forma el profesionalismo.

En ese sentido, recordó que su abuelo le inculcó varias cosas importantes sobre el ser payasito de circo, una de ellas fue la responsabilidad de que el show tiene que continuar, a pesar de lo que esté ocurriendo tras el telón, nos narró el último adiós que le dieron a su abuelita.

“Mi abuelo, platicándonos acerca de lo del profesionalismo él estaba velando a mi abuelita, falleció, estaban velando a mi abuelita atrás de la cortina y mi abuelo estaba trabajando aquí en la pista haciendo reír al público, (nos los dijo mientras los ojos se le llenaban de lágrimas) entonces esto a mí, de hecho, cuando me dijo eso, me cambió mucho la perspectiva de lo que es ser payaso y que tenemos que dar el cien por ciento aquí”, comentó Adrián.

En el circo conoció al amor de su vida y formó una familia, hoy se dedica entre muchas cosas más a hacer botargas, trajes, su propia ropa entre otras actividades que son el sostén de su casa y de su familia.

Dijo que el circo es un trabajo como cualquier otro, se labora como en una empresa, sale al escenario y luego de terminar su actuación tiene una familia y una vida como cualquier otra persona, pero él y su familia se mueven a la ciudad donde va el circo.

Finalmente, invitó a las personas a disfrutar la función de los payasos y a reír como nunca, pues es en la risa, donde se olvida el estrés, el mar humor e incluso aseguró que, con ella, las personas rejuvenecen.