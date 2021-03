Advierten aumento en precio de tortilla

El presidente de Maiceros de San Juan del Río A.C., Felipe Ruiz Ramírez advirtió de un incremento en el precio de la tortilla durante los próximos meses, atribuible al incremento en el costo de la tonelada de maíz, así como de combustibles.

El costo de la tonelada de maíz incremento a seis mil 800 pesos, considerando que el 60 por ciento del maíz que se consume en el país es de importación, por ello el inminente riesgo del aumento en el precio del producto de la canasta básica.

“Los principales productores de maíz y de soya como son Brasil, Estados Unidos y Argentina, tampoco tienen buena producción y no hay maíz, no hay grano a nivel mundial, en México no hay, hay que recordar que México importa el 60 por ciento de maíz que se consume, entonces el costo es muy probable que aumente”.

Actualmente el costo del kilogramo de maíz oscila entre los 16 y 17 pesos, por lo que el aumento podrá llegar a los 18 y 19 pesos, por ello advirtió a la población consumidora estar atenta a dicha medida como parte de una medida preventiva para evitar afectación entre el gremio de la masa y la tortilla.

Añadió que una las medidas viables es que los gobierno en sus tres niveles puedan amortiguar el incremento en el costo del grano, así como la activación de incentivos tanto a los productores agrícolas como empresarios de la masa y la tortilla para evitar dicho aumento.