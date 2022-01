Alerta por venta ilegal de tratamiento contra Covid-19

La Secretaría de Salud del estado de Querétaro (SESA) informa que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) emitió una alerta sanitaria tras detectar la comercialización ilegal del producto Molnupiravir, el cual requiere receta médica para su dispensación.

El producto Molnupiravir, cápsula, 200 miligramos, fue autorizado al Laboratorio Merck Sharp & Dohme Comercializadora, S. de R.L. de C.V. para uso de emergencia para el tratamiento contra la Covid-19, únicamente para uso en Instituciones Públicas del gobierno de nivel Federal y Estatal que conforman el Sistema Nacional de Salud y este no se comercializa.

Indicó que hasta el momento no se han realizado importaciones de dicho medicamento, por lo que cualquier producto comercializado en México se considera ilegal y su consumo implica riesgos a la salud.

Foto: Cortesía | Cofepris

COFEPRIS recomendó a la población que el producto Molnupiravir, cápsula, 200 miligramos, de reciente Autorización de uso de emergencia para el tratamiento de la COVID-19 no puede ser comercializado de forma directa en farmacias, en redes sociales, al no garantizarse su legal adquisición a través del titular autorizado Merck Sharp and Dohme Comercializadora, S. de R.L. de C.V.

El Sistema de Salud recomendó que se adquiera el producto Molnupiravir cápsula, 200 miligramos, con proveedores autorizados y validados por la empresa titular del producto, quienes deberán contar con licencia sanitaria y aviso de funcionamiento, asimismo contar con la documentación de la legal adquisición del producto.