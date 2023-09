Alertan por falsos promotores de Bienestar

En el municipio de San Juan del Río se identificaron por parte de la Secretaría de Bienestar, falsos gestores de los diferentes programas emanados del gobierno federal que prometen inscribir a las personas a diversos apoyos, a cambio de cobros de mil pesos o más.

Lo anterior lo advirtió el coordinador municipal de programas para el desarrollo de la Secretaría de Bienestar, Miguel Ángel Gil Zapata, quien aseguró que durante algunos recorridos de difusión de los programas de apoyo social, varias personas manifestaron su inconformidad por algunos cobros que se les ha intentado realizar por ser beneficiarios de alguna de las ayudas de la dependencia federal.

“El llamado es a que no se dejen engañar, hay falsos gestores o falsos intermediarios para los trámites de los programas de Bienestar, estos se hacen directamente en las oficinas y no se hace ningún trámite en línea a excepción de la cédula de becas y la cédula de universidad, son los únicos dos programas que se hacen en línea y que los demás se hacen en la oficina, nos han estado informando de falsos gestores que anuncian programas que incluso no existen”.

Aseguró que para cualquier duda, los interesados pueden acudir directamente a realizar su trámite en las oficinas de la dependencia federal a fin de evitar cobros de personas que se ostentan como gestores o intermediarios, pues todos los trámites son gratuitos en la institución.

Las zonas que se han identificado con más casos de este tipo son Santa Lucía, El Jazmín, Estancia de Bordos y Estancia de Santa Lucia, Cerro Gordo y algunos otros puntos de la zona oriente, por ello, reiteró la advertencia entre la población, con el fin de no caer en falsas promesas de los impostores.

Mencionó que las personas que hayan registrado este tipo de casos pueden denunciar al número 01 800 900 2000, con el fin de identificar a las personas que se ostentan como gestores o intermediarios para la realización de los trámites ante la dependencia.

“Más que nada decirle a las personas que es falso, a veces les piden un adelanto de mil pesos y evidentemente les dan el dinero y cuando les mandan mensaje, pues ya no les contestan, así no pasa, todos los trámites son gratuitos y que nos ayuden a denunciar este tipo de malas prácticas”