Alertan por nuevo frente frío

La Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro (CEPCQ) informó que el próximo fin de semana se espera la llegada del Frente Frío número 17 a la entidad, por lo que hizo un llamado a la población para que tome las debidas precauciones.

De igual manera aclaró con respecto al mensaje que ha circulado a través de redes sociales en el cual hace referencia al fenómeno de “cristalización térmica de la atmósfera” a causa de las bajas temperaturas. En ese sentido la dependencia indicó a la población que se trata de una cadena falsa de texto.

“El fenómeno de cristalización térmica de la atmósfera no existe, por lo cual las personas no corren el riesgo de que los pulmones se congelen a causa de las bajas temperaturas. Cuando el aire frío llega hasta los pulmones, ya alcanzó la temperatura que tiene nuestro cuerpo, por lo que no es posible su congelamiento”, dice el documento.

La CEPCQ especificó que aunque el mensaje es falso, es cierto que continuarán las bajas temperaturas en el país y en esta entidad a causa del Frente Frío número 17.

“Invitamos a la población a mantenerse informada sobre las condiciones del clima a través de medios oficiales y seguir las recomendaciones que compartan las autoridades”, expresó la dependencia.

Igualmente, hizo un exhorto para reportar de manera inmediata cualquier situación de riesgo ante la Línea Única de Emergencias 9-1-1.

En días pasados se registró una niebla en algunas zonas del estado de Querétaro, debido a la humedad y al descenso de temperatura.

El último reporte de Protección Civil estatal estableció que se esperaba presencia de lluvia, de ligera a moderada, lo cual ocurrió al inicio de la presente semana. Luego, a partir del martes pasado y en adelante, no se tenía previsto que cayeran lluvias, aunque sí el ambiente fresco a frío, principalmente en las mañanas y noches.

Las temperaturas previstas oscilarían entre los 7 y 14 grados centígrados en la zona metropolitana, así como en el sur y centro del estado, en tanto que en la parte alta y en la Sierra Gorda sería de 3 a 11 grados.

Además, se tenía previsto que hubiera cielo nublado, con vientos de 15 a 20 kilómetros por hora, lo que podría incrementar la sensación térmica.