Alertan sobre uso de los vapeadores

Si bien existe un incremento en la tendencia del uso de los cigarros electrónicos, también conocidos como vapeadores, las personas, principalmente los jóvenes, deben de reconocer que este tipo de artefactos generan adicciones que desencadena en problemas de salud, señaló el Comisionado del Consejo Estatal Contra las Adicciones (CECA), Adolfo Ríos Méndez.

Afirmó que en los últimos años ha crecido la tendencia del uso de este tipo de cigarros entre las juventudes, situación que es preocupante toda vez que el consumo inicia en las etapas del pleno desarrollo. Refirió que, aunque parezcan inofensivos, los vapeadores generan severos problemas de adicción y, en consecuencia, problemas de salud para quienes lo utilizan.

“No depende de nosotros su comercialización, pero sí podemos decir que no porque se vean un poco más inofensivos que un cigarro, genera menos daño. Realmente es lo mismo, pues les afecta más porque todavía no se terminan de desarrollar y no porque sea de sabores y de colores. Es algo que sigue teniendo nicotina y sigue teniendo sustancias que no son correctas para el cuerpo”, comentó.

Aseveró que desde el Consejo Estatal Contra las Adicciones se busca hacer consciencia entre la población joven acerca de esta situación. Mencionó que el objetivo es informar a este sector sobre las consecuencias que derivan del uso de los cigarros electrónicos. En ese sentido, dijo que el llamado también es para que las personas eviten adquirir este tipo de dispositivos.

Asimismo, insistió en que aunque sea una moda el uso de los vapeadores, esta debe de frenarse para evitar más personas con problemas de adicciones y salud. Añadió que hasta el momento en el estado de Querétaro no se han detectado casos de adicciones graves ni muertes por el uso de estos artefactos.

“Hacer conciencia que sí es algo que daña. Al fin de cuentas es común, pero lo normal no siempre es lo correcto y hay cosas que no se tienen que hacer por más que sea moda o tendencia. Realmente, ¿para qué te metes a un consumo que después te va a costar trabajo dejar? Entonces, todo lo que se pueda evitar, mejor”, señaló.

En mayo de 2022, se emitió un decreto presidencial que prohíbe a nivel nacional la circulación y comercialización de vapeadores, cigarrillos electrónicos y demás dispositivos similares, esto con el fin de proteger la salud de los consumidores y de quienes se encuentren cerca de ellos. Además, se destacó que el uso de estos dispositivos “influyen negativamente en el control de la epidemia del tabaquismo, dado que su disponibilidad desincentiva el abandono del consumo de tabaco”.