Alista Morena denuncia por espectaculares

El partido del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), prepara una denuncia por espectaculares que fueron colocados en varios puntos del municipio de San Juan del Río, cuyo contenido es la imagen del secretario de Desarrollo Social del estado, Agustín Dorantes Lámbarrí.

Lo anterior lo dio a conocer el secretario general del partido, Israel Alejandro Pérez Ibarra, quien afirmó que desde hace un par de semanas se identificó la colocación de unos 12 espectaculares aproximadamente en lugares como Río Moctezuma, Paseo Central, costados de la autopista federal 57, y otros sitios más, por tal motivo se pidió la intervención de Oficialía Electoral del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), para elementar las que consideró, malas prácticas e iniciar con el procedimiento sancionador.

“El partido de Morena, la semana pasada, una vez que pudimos constatar esta lluvia de espectaculares que empezaron a tapizar el municipio de San Juan del Río, con espectaculares del secretario de Desarrollo Social, el partido Morena presentó la solicitud de Oficialía Electoral, esta Oficialía lo que buscan es dejar constancia de ese hecho que justamente nos dará los elementos para presentar la denuncia correspondiente, me parece que este acontecimiento de empezar a tapizar la ciudad, son actos desesperados de gobierno, al parecer no les dan los números porque en San Juan del Río no les dará el apoyo”.

Consideró que este tipo de actos son antidemocráticos y afirmó que el partido de Morena se ha consolidado en los últimos años, no solo en el municipio, sino en todo el estado, por eso, consideró que son hechos que provocan que la población voltee a ver a quienes de esa manera se publicitan.

“Identificamos alrededor de 12 espectaculares, tienen en Río Moctezuma, avenida Central y otros en la autopista, parece que son prácticas del antiguo régimen, en donde es publicidad engañosa, es promoción personalizada y nos preocupa que sean espectaculares con recursos públicos y que abuse el principio de equidad, un principio fundamental en una democracia”.

Por lo anterior, añadió que el personal del IEEQ se encuentra realizando sus labores correspondientes para dar fe de dichos actos de promoción, constancia que se espera sea entregada a Morena en estos días para iniciar con la denuncia y evitar que se sigan presentando rumbo al proceso electoral 2023-2024.

“Se presentó ante el IEEQ justamente y estamos en espera a que este viernes nos hagan llegar la solicitud que nosotros requerimos para iniciar con este procedimiento sancionador, solicitamos que el Instituto vaya a constatar un hecho o acontecimiento, el cual partimos de que puede ser constitutivo de que hay violaciones a la ley electoral, por eso, es su obligación atender esta solicitud del partido para dejar constancia de que existen los espectaculares”.