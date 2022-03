AMOTAC amaga con bloquear la autopista federal 57

El coordinador nacional de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C., (AMOTAC), Francisco Leyva Luna dio a conocer que 300 vehículos del transporte de carga pesada de San Juan del Río, participarán en el bloqueo carretero de la autopista federal 57 previsto para el 22 de marzo, protesta nacional que se dará ante la ola de inseguridad que viven los integrantes de este sector en las carreteras.

Explicó que de forma lenta se han ido sumando los vehículos que bloquearán la carretera federal entre el trayecto Querétaro-Palmillas, en dirección a la Ciudad de México, para ello, se tiene prevista la concentración de las unidades en la capital queretana, a fin de comenzar con el acto de protesta que busca respuesta por parte del Gobierno Federal ante la ola de robos y asaltos registrados entre los integrantes del gremio, así como el costo excesivo de peajes en autopistas.

Local Alista AMOTAC bloqueo carretero

“El 22 de marzo se realizará el paro, o posiblemente hasta bloqueo o marcha, va enfocado a lo mismo que hemos estado peleando toda la vida, la inseguridad, alto costo de autopistas, la carta-porte, ya tenemos calculados 300 vehículos de San Juan del Río, ya vamos a ocupar todos los carriles, avanzando y pausando, no nos han dado respuesta, nos quieren someter a cumplir reglas que no nos corresponden, cumplimos con impuestos y tenemos camiones en orden, pero no que nosotros seamos los verdugos”.

El coordinador nacional afirmó que los bloqueos se realizarán en puntos estratégicos de la cinta asfáltica 57, de tal manera que se hagan escuchar por parte de las autoridades federales y sus peticiones orientadas, insistió en seguridad en carreteras, alto al alza de los precios de los combustibles y casetas, anulación de la carta-porte, corrupción y paraderos seguros, entre otros.

Finalmente indicó que se han llevado a cabo reuniones con la Secretaría de Gobernación (Segob), en Querétaro sin ninguna respuesta hasta el momento, por ello, aseguró que se mantiene en pie dicha acción enfocada a garantizar la actividad del hombre-camión no solo en la 57 sino en todas las carreteras del país.