Analizarán prohibir las terapias de conversión en Querétaro

La Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la LX Legislatura organizará foros para analizar y discutir la iniciativa de ley que busca prohibir las terapias de conversión en el estado de Querétaro, presentada por el diputado morenista Armando Sinecio Leyva, adelantó Guillermo Vega Guerrero, diputado presidente de la comisión.

En entrevista, el legislador señaló que los trabajos comenzarán con una primera mesa de trabajo entre quienes integran dicha comisión y el diputado Armando Sinecio, y afirmó que en los foros que se organicen, que se prevé comiencen la próxima semana, se convocará a especialistas, activistas y sociedad civil organizada.

"Iniciar el formato de cómo vamos a discutir esta iniciativa, la idea es invitar a colectivos y también otros miembros de la sociedad civil. Inician formalmente la próxima semana estos foros con una primer mesa de trabajo entre los que propusieron la iniciativa y yo como titular de la comisión", indicó.

Vega Guerrero detalló que en dichos trabajos también se incluirá a los diputados Germaín Garfias y Leticia Rubio, como integrantes de la comisión; explicó que, en primer término, se estudiará a fondo la iniciativa para conocer la problemática que se presenta y, posteriormente, crear un calendario de trabajo para estar listo este mismo año.

Subrayó que este tema debe analizarse a profundidad para emitir una postura al respecto y aseguró que existe una apertura a discutir el tema con una perspectiva de derechos humanos.

"Me parece, de entrada, es un tema que sí debemos discutir, conocer y profundizar, y derivado de ello ya podremos fijar una postura mucho más clara, lo que sí te diría es que, por lo que se me ha planteado y externado, es un tema que merece que conozcamos a profundidad quienes no lo conocemos a fondo", dijo.

La iniciativa que busca prohibir y sancionar los Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género (Ecosig) fue presentada en conjunto con el Frente Queretano por el Derecho a la No Discriminación y el Estado Laico el pasado mes de junio y turnada a la comisión de administración en julio de este año.

Las Ecosig ya se encuentran reguladas en estados como Jalisco, Baja California, Baja California Sur, Yucatán, Zacatecas, Colima, Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México, por lo que, de acuerdo con el vocero del Frente, Waltter López, Querétaro se convertiría en el estado 17 en regular estas prácticas.