Angeluchy levanta la mano para el 2024

Angeluchy Sánchez González, maestro y activista social sanjuanense, externó su interés de encabezar una de las candidaturas para los cargos que estarán en juego en las elecciones de 2024. En entrevista con EL SOL DE SAN JUAN DEL RÍO, manifestó que estará buscando participar en los comicios a través del Partido Revolucionario Institucional (PRI), instituto al que pertenece.

Si bien no especificó qué candidatura buscaría, no descartó las posibilidades de postularse para alguna de las diputaciones locales por las que se contenderá en el siguiente año. Señaló que la intención de buscar participar en las elecciones deriva del interés de que sectores tengan representatividad en espacios de toma de decisiones. Además, dijo que 33 años de trabajo lo respaldan.

Local Buscan apoyos para mujeres trans

Sánchez González es presidente de Angeluchy Trans, asociación civil que se encarga de defender los derechos de la comunidad LGBT+ en Querétaro. Asimismo, actualmente es titular de la Secretaría de Cultura del Comité Municipal del PRI, además de que se ha posicionado como uno de los promotores de la cultura y educación en la demarcación sanjuanense.

“Sí, estoy interesado participar en las elecciones de 2024. Quienes me conocen saben que mi trabajo habla desde hace 33 años en San Juan del Río, en pro de la cultura y la educación. Saben que desde la trinchera en que me encuentre hago un trabajo con mucho gusto para la sociedad. Estando como secretario del PRI, tengo un trabajo como tal con la Presidencia Municipal que me ha permitido participar como escritor de libros que ya se han presentado”, comentó.

Aseguró que sus aspiraciones están motivadas por la idea de alcanzar espacios de representatividad para sectores que históricamente han sido discriminados, como la comunidad LGBT+. De igual forma, dijo que de llegar a este tipo de espacios trabajaría en beneficio de otras poblaciones, como las personas indígenas, las cuales han sido vulneradas por décadas.

Mencionó que en tanto no existan perfiles que representen o se interesen por este tipo de causas y sectores de la sociedad, no se resolverán las necesidades que se tienen. Destacó que para alcanzar este tipo de espacios es fundamental trabajar de manera constante, así como sumar a la ciudadanía para que exista un respeto y apoyo a este tipo de grupos.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Esa parte me hace levantar la mano y decir que estoy interesado en participar porque sé que si tengo la oportunidad de estar en una trinchera en donde pueda levantar la mano, donde mi voz sea escuchada, pues seguramente vendrán beneficios no solamente para la comunidad LGBT+, sino para líneas de acción de Angeluchy Trans, como es la línea de acción de pueblos indígenas (…). Sé que podría hacer mucho por San Juan del Río y por supuesto por mi estado”, subrayó.