Ante robo en invernaderos, promocionan la denuncia

Ante los continuos robos que sufren los productores de rosas en El Organal, es necesario denunciar estas incidencias para que se inicie un proceso de investigación y puedan dar con los responsables de estos actos que afectan a los floricultores de la comunidad, afirmó el delegado municipal de este sitio, Pedro Martínez Ordaz.

Aseguró que la mayoría de los productores no interponen las denuncias correspondientes de manera que no es posible atender estos casos pues no quedan registrados ante alguna autoridad. Asimismo, aseveró, los floricultores de la comunidad no se han acercado a la Delegación Municipal para notificar sobre la situación y de esta manera buscar vías de solución para combatir el problema.

“Mientras no pongan denuncias pasa lo que está pasando. A nosotros como delegación no nos reportan (los productores) y ellos tampoco ponen una denuncia. Ellos mismos, todos los productores saben quiénes les están robando, pero no ponen la denuncia, ese es problema que está pasando (…). Si se acercarán aquí a la delegación nosotros mismos los apoyábamos a hacer la denuncia y a seguir con todo el proceso que lleva”, comentó.

Señaló que trabajar de manera conjunta es fundamental para atender este tipo de actos que perjudican a decenas de familias de la comunidad, toda vez que la producción y comercialización de rosas es la principal actividad económica de las personas que habitan este lugar.

Recordó que a partir de diálogos entre floricultores y Delegación Municipal, previo al 10 de mayo (Día de las Madres) se logró el apoyo para que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) llevarán a cabo recorridos por la zona de invernaderos, a fin de inhibir el robo de producto en vísperas de una de las fechas más importantes para este sector.

Asimismo, agregó que desde la Delegación Municipal de El Organal se están buscando las vías del dialogo para generar vínculos con los floricultores y de esta manera atender este problema que se ha incrementado en el último año, según reportar algunos productores de la zona.

“Estamos disponibles para que se acerquen y estarlos apoyando. De hecho ya estamos organizando algunos trabajos para ver cómo vamos a empezar a atacar (este problema) poco a poquito. Si ellos no se acercan, nosotros nos vamos a acercar a ellos (…). Creo que tenemos el conocimiento para estarlos apoyando, pero lamentablemente no se acercan es lo que pasa ahorita”, declaró.

Finalmente, a través de redes sociales han circulado varios casos de floricultores que sufren de este delito. El más reciente fue el martes pasado, cuando, según la publicación de Facebook, sujetos ingresaron a un invernadero y se llevaron tubos galvanizados, aspersores y plástico con el que se recubre el invernadero.