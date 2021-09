Antes de agosto

Cuando quieras decir mucho, sólo di lo suficiente

Todos los amaneceres son nuevos, únicos e irrepetibles. El de mañana, 1 de octubre tiene como cada seis años, un significado especial para Querétaro.

En la cabina del avión habrá relevo de capitán, llega un nuevo piloto renovando casi toda su tripulación, dejando solo a quienes consideró oportuno que lo acompañaran en este breve vuelo de 6 años.

Nuestro estado ha ido surcando los aires sin escalas rumbo a un futuro de oportunidades, es cierto que en el trayecto hemos tenido turbulencias, es imposible no tenerlas. Pero también es cierto que la cabina de mando de los últimos vuelos, ha demostrado la capacidad de hacer frente a los retos.

Quizá no es la aerolínea de nuestra preferencia (no es mi caso) pero hemos sabido a lo largo del tiempo, adaptarnos también a nuestros compañeros de asiento, al final tenemos en común el mismo destino.



Aunque el radar marca tiempo adverso en el territorio nacional, afortunadamente el plan de vuelo es muy claro. Por eso es que la gran mayoría optó por esta ruta.

Mucho éxito al capitán Mauricio Kuri al mando de los controles, a la experimentada copiloto Lupita Murguia y a toda la tripulación, saben que navegan con un avión de fuselaje sólido, con motores poderosos y pasajeros exigentes.

¡Buen vuelo Querétaro!

Y por cierto.

Mención especial a quien el día de mañana concluye su etapa al frente del DIF Estatal, la Señora Karina Castro de Domínguez, que sin duda dejará huella en miles de familias queretanas a quienes tomó de la mano para siempre buscar mejorar sus condiciones de vida. A ella y a todo su equipo de trabajo, mi modesto reconocimiento.





Nos leemos el próximo jueves.

