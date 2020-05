Aplicarán Ley Penal Covid-19

El diputado local, Roberto Cabrera Valencia, dijo que si bien las últimas reformas al Código Penal del Estado de Querétaro se originaron a raíz de la actual pandemia por Covid-19, son aplicables a futuro y no atentan contra los derechos humanos.

Luego de la aprobación de varias modificaciones al Código Penal que propuso la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) de la Legislatura local, se sancionará a quien no cumpla con el resguardo obligatorio en caso de contraer Covid-19, quien incite a saqueos, quien -a raíz de la cuarentena- cometa violencia intrafamiliar y contra quien discrimine al personal médico.

Dichas reformas surgen a raíz de la pandemia por Covid-19, pero podrán ser aplicadas en futuros contextos, dijo el diputado sanjuanense, quien subrayó que es una forma de adelantarse y tipificar como delitos actos que se pueden detonar en medio de una emergencia sanitaria.

“Nos adelantamos y ya queda una figura, porque no sabemos qué va a pasar mañana, no es Ley Penal Covid-19, no, es porque hoy pasa y mañana, en unos años, puede volver a pasar. Los diputados tenemos que ver hacia el futuro y las normas tienen que garantizar en el presente y en el futuro”.

Consideró que estas reformas no tienen el propósito ser restrictivas, sino prevenir delitos que se generen durante contingencias como la que se experimenta en estos momentos o en circunstancias similares.