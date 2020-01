Asegura Olguín montaron show en su contra

Carlos Olguín González, ex secretario de Administración, declaró que el actual gobierno municipal montó un “show para hacer vendible la nota” en el caso de la demanda laboral que interpuso para obtener su liquidación, caso que aún no concluye, pues interpuso un juicio de amparo y subrayó que es mentira que esté reclamando tres millones y medio de pesos.

“Es parcialmente cierto –lo que dijeron-, porque sí ganaron, pero no ganaron el fondo del asunto y lo que también es una total barbaridad, es la cantidad a la que hacen mención, porque primero, ni yo he pedido esa cantidad, ni ninguna autoridad ha dicho que esa cantidad sea la que se tiene que pagar, francamente esa cantidad ellos la sacaron de su imaginación, porque para hablar de cantidades, primero hay que resolver el fondo y ahora sí entrar al estudio de las prestaciones que se me van a otorgar a su paso”.

Explicó que “Este laudo que salió la semana antepasada es idéntico a otro laudo que se publicó en marzo del año pasado, ese laudo lo recurrí y gané el amparo, pero en el amparo no entraron a estudiar el fondo, porque en el fondo, el Tribunal dice que yo no era un trabajador, que era un servidor público”, por esta razón esta semana interpuso un juicio amparo para que se le reconozca como trabajador.

Destacó que es un asunto que podría tener resolución definitiva dentro de un año, ya que espera que este último amparo se resuelva en cuatro meses, pero advirtió “Es la primer sentencia de la primera instancia y faltará, estimo, al menos un año para que se defina”.

Recordó que interpuso esta demanda laboral debido a que al final de la administración municipal encabezada por Fabián Pineda Morales, ningún ex secretario fue liquidado de forma adecuada, algunos ejercieron su derecho para que se les liquidara al 100 por ciento, por lo que subrayó que hay por lo menos cuatro procedimientos en curso de ex secretarios.

Indicó que no hubo voluntad de negociar por parte del gobierno municipal, lo cual no es obligación, pero consideró que hubiera sido “más rápido y más barato”. Al cuestionarle si está abierto a la negociación, señaló “Por lo avanzado del juicio y por el tiempo que lleva, tal vez sería más complicado, pero claro que uno siempre está abierto a la negociación”.