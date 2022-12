Aumenta expedición de pasaportes en San Juan del Río

Desde la puesta en marcha de la oficina de Relaciones Exteriores en el municipio de San Juan del Río, se han concretado 14 mil 900 pasaportes digitales, razón por la que, ahora se acercan los servicios a los sanjuanenses optimizando los tiempos y el desplazamiento.

De esta manera lo dio a conocer, el secretario de Gobierno, Diego Cabrera Leal, toda vez que, de esta área depende la oficina de enlace ubicada en la zona oriente de la ciudad, específicamente en Avenida México #5 Local 3 y 4 en el Nuevo Parque Industrial.

Detalló que esta área fue in gran acierto puesto que, se ha considerado como una necesidad, sobre todo de paisanos que viven en la Unión Americana, y que, desde el extranjero quieren poner en orden la documentación de sus familiares y poderse reunir en algún periodo de receso laboral.

“Vemos que va en aumento la expedición de los pasaportes, y ha sido un puntual acierto para que se puedan concretar algunos servicios propios de las oficinas y aprovechar en invitar a las personas que requieran de este documento para que se acerquen a la zona del parque industrial a hacer su trámite”.

Recordó que, estas oficinas se habilitaron en octubre de año pasado, con personal que labora todos los días, además el titular de Segob dijo que, los pasaportes que se encuentran vigentes y no cuentan con el chip, no pierden validez y no es necesario renovarlos sino, hasta el término de su caducidad.