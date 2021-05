Ausencia de proyectos para el campo sanjuanense

El presidente de la Unión de Organizaciones del Campo del Estado de Querétaro A.C., (Unoceq), Francisco Javier Perrusquia Nieves, pidió a los candidatos y candidatas al Ayuntamiento de San Juan del Río, comprometerse con el campo sanjuanense y crear la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, a través de la cual se atiendan y resuelvan todas aquellas problemáticas que actualmente enfrenta el sector primario a raíz de la desaparición de diferentes programas y componentes que se desprendían del Gobierno Federal.

Tras el debate político llevado a cabo la tarde de este lunes en las instalaciones de la UAQ de la capital queretana entre los diferentes contendientes a dicho cargo de elección popular, el dirigente del campo lamentó que dentro del formato, no se haya tocado el tema del campo, sector primario encargado de abastecer alimentariamente a la población y el cual se ha quedado en el último lugar.

Local Siembra de temporal descenderá 14%

A los participantes emanados de los diferentes partidos políticos, pidió atender de manera inmediata, oportuna y cercana el sector agropecuario, toda vez que la localidad sanjuanense sigue siendo el segundo municipio con mayor crecimiento poblacional y superficie de siembra, pues entre riego y temporal, cuenta con 20 mil 923 hectáreas, cantidad que además se ha visto disminuida en los últimos años a causa precisamente de la falta de apoyos por parte de los gobernantes.

“Creo que si algo tenemos no solo pedir sino exigir los productores agropecuarios, es que los municipios se comprometan con una propuesta muy clara, de cómo apoyar al campo, ciertamente los municipios son los que menos recursos tienen pero ese no puede ser ningún pretexto para decir que no pueden apoyar, Pedro Escobedo, El Marqués, Corregidora y la capital queretana son los municipios que si siguen apoyando el campo, por eso la exigencia de que en San Juan se comprometan”.

Aún restan algunas semanas para que concluya el periodo de campañas electorales, por lo que confió en que los candidatos y candidatas a la Presidencia municipal sanjuanense, propongan propuestas en beneficio de los productores agrícolas y pecuarios, ya que en los últimos años en la localidad no se ha obtenido ningún beneficio a pesar de contar con 52 ejidos.