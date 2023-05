Autopista paraliza traslado de alimentos

Las continuas reparaciones de la autopista Federal 57 es una de las condiciones que en la actualidad inhibe el comercio hacia la Central de Abasto de San Juan del Río, siendo una complicación que los vendedores esperan que pronto termine y se reanude el flujo vehicular.

De esta manera lo dan a conocer, vendedores de este sitio, al mencionar que incluso algunos de los fleteros que les trasladan alimentos perecederos, se han querido rehusar a hacer viajes, especialmente cuando salen del centro de la república hacia San Juan del Río, esto bajo el argumento de que es tardado y accidentado.

Indicó que, no solo para ella es complicado recibir su producto del norte o sur de México, sino con sus proveedores han buscado la manera de que sus viajes sean de madrugada con tal de no sufrir con las enormes filas, y que las limitaciones recientemente los han orillado a que cuando ellos quieren llevar viajes pesados hacia la capital, también deban pasar por el prolongado.

“Por ejemplo, digamos que, si me van a traer las verduras del centro o las papas de Saltillo, me cobran más caro, quieren asegurar que, en su paso por San Juan, no vayan a sufrir algún accidente. Tengo clientes de los tianguis de Querétaro y prefieren que vayamos en la noche o muy de madrugada y lo hacemos con tal de no perder clientes, pero sí, hemos perdido varios”.

Esperan que se agilicen acciones .Foto: César Ortiz | El Sol de San Juan del Río

Comentó que, la labor que desempeñan quienes trabajan en la central de abasto es muy ardua y que ahora deben estar a expensas de cómo se encuentra el flujo de la carretera, y si es necesario trabajar durante la madrugada, principalmente para el traslado.

Dijo que, aun así, tienen una expectativa muy alta en cuanto a que cuando culminen las obras puedan seguir sus actividades y generar un mayor número de clientes, tomando en cuenta que este punto es estratégico para los comerciantes de San Juan del Río, Tequisquiapan, Amealco Pedro Escobedo, Ezequiel Montes y Cadereyta.

"Estamos tratando de ser positivos y esperar a que todo se reanude, no vemos ventas bajas aquí propiamente en la central, lo complicado es para los traslados y me gustaría que quedara claro eso, porque nosotros somos comerciantes de muchos años y sabemos que hay altas y bajas en nuestro ámbito”.