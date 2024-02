Autoridades educativas y militares suman esfuerzos

Una firma de convenio se llevó a cabo entre el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial (Cecati), número 22 y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), secretaría de Desarrollo Social Municipal y secretaría de Participación Ciudadana de San Juan del Río.

Esta firma de convenio se llevó a cabo en el marco de la visita que realizó el director general de la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo (DGCFT), Mario Hernández González en el estado para conocer la condición actual que se tiene en los cuatro planteles y de esta forma mejorar la calidad educativa que se da en estos espacios educativos.

“Yo me congratulo mucho de que haya este tipo de acuerdos, de colaboración, porque de alguna manera el hecho de firmar un acuerdo pues es una declaración de intenciones pero no está demás de volver a este Cecati y ver que efectivamente estás intenciones ha pasado a los hechos, decirles que hemos visitado varios planteles ubicados en el estado de Querétaro y nos llevamos muchas cosas interesantes para pensar y para reflexionar”, comentó.

El Coronel Comandante del Arma Blindada del Séptimo Regimiento Mecanizado de La Llave, Oscar Alfonso Zenteno Villagómez, asimismo aseguró que por parte de la institución que representa, se buscará colaborar mantener un estrecho acercamiento con el plantel, de tal forma que se puedan impulsar varias actividades y ejercicios académicos.

“Esto no es más que nada el resultado de querer trabajar en conjunto, el querer trabajar entre instituciones y no me resta más que poner todo el empeño en conjunto con la Maestra María de Jesús y hacer crecer este convenio”.

Por su parte la secretaría de Desarrollo Social del municipio, Judith Ortiz Monroy, reconoció el trabajo que la institución realiza en beneficio de la comunidad no solo sanjuanense sino de la región, al brindar capacitación para el trabajo mediante la oferta educativa que ofrece a la población.

“Para el municipio de San Juan del Río, encabezado por el presidente municipal Roberto Cabrera Valencia es un gusto colaborar con las instintos educativas como es el caso del Cecati quien ha sido ya por muchos años, aliados de la población sanjuanense, acercando apoyos, acercando capacitación para el trabajo, un apoyo que ha recibido de buen agrado la comunidad sanjuanense”, finalizó.