Avanzan investigaciones en caso Barbacoa Santiago

Hasta el momento se tiene una línea clara de investigación para esclarecer el homicidio del dueño del restaurante Barbacoa Santiago, el cual ocurrió el pasado 28 de octubre al interior del establecimiento ubicado sobre la carretera federal México-Querétaro, a la altura del kilómetro 150, dio a conocer el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Alejandro Echeverría Cornejo.

Refirió que si bien se cuenta con una línea de investigación contundente, hasta el momento no puede dar detalles al respecto y afirmó que prefiere reservar la información sobre este tema. No obstante, apuntó que la Fiscalía General del Estado continúa trabajando para esclarecer este hecho, tal y como lo hace en otros casos que se han suscitado en algunas otras partes del estado de Querétaro.

“Lo que yo puedo adelantar en este momento es que tenemos una línea muy clara de investigación como para esclarecer el hecho. No puedo adelantar algunos detalles y tampoco puedo adelantar cuál es esa línea de investigación, me la voy a reservar. Pero, nosotros seguimos trabajando e igual que todos los homicidios importantes que han ocurrido, no solamente en esta zona, en cualquier parte de la entidad de Querétaro, serán resueltos”, comentó.

Asimismo, recordó que como parte de las investigaciones del caso, en noviembre pasado se realizaron cateos en diversos inmuebles de San Juan del Río, incluido el establecimiento Barbacoa Santiago. Explicó que lo anterior se derivó de inconsistencias que fueron encontradas en el proceso de investigación, así como la presencia de una negativa para aportar información.

En noviembre se hicieron cateos. Foto: José Salas | El Sol de San Juan del Río

Fue el pasado 11 de noviembre cuando elementos de la FGE, en coordinación con la Policía Estatal, realizaron de manera simultánea nueve cateos en San Juan del Río. Sobre ello, Echeverría Cornejo aseveró que durante estos actos de investigación se aseguraron cantidades de dinero en efectivo, equipo electrónico, además de que se recabó información que consideró relevante para resolver el homicidio.

“En razón de todas las inconsistencias que habíamos encontrado y sobre todo la negativa para aportar información y que nos vimos obligados en la necesidad de acudir a realizar actos de investigación autorizados por un juez. Evidentemente, estoy hablando de varios cateos que se hicieron en diferentes inmuebles, donde no solamente se aseguraron alguna disposición en efectivo, sino también algún equipo electrónico y por supuesto información que para nosotros va a ser sumamente relevante para esclarecer el hecho”, dijo.

Finalmente, señaló que hasta el momento no hay detenidos por el hecho y confirmó que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo compartió información, sin embargo, puntualizó que lo que se proporcionó no es de utilidad para esclarecer el delito.