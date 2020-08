Bajó demanda en el transporte

El regidor de la Comisión de Transporte y Vialidad de San Juan del Río, Erick Eduardo Juárez Luna dio a conocer que una ligera mejora se ha registrado entre el servicio del transporte público urbano del municipio tras la reactivación de varios sectores provocando mayor número de usuarios en los camiones.

Precisó que el servicio se encuentra al 40 por ciento de como se tenía antes de que iniciará la emergencia sanitaria por el Covid-19, y aunque en meses anteriores era menor, aseguró que poco a poco se ha ido recuperando la movilidad respetando las medidas sanitarias establecidas por parte del Instituto Queretano del Transporte (IQT).

Apuntó que las unidades se encuentran trabajando de manera normal y con los horarios habituales a fin de movilizar a la ciudadanía que requiere de este tipo de servicios en el municipio, para ello se ha pedido por parte de los prestadores de servicio hacer uso del cubrebocas y gel antibacterial, este último colocado en la mayoría de los vehículos.

“Después de la reactivación de varios sectores, de los giros no esenciales, yo creo que ya ha incrementado, no se ha regularizado como se tenía anteriormente, porque uno de los principales impulsores de la economía son los estudiantes, la mamás utilizan el transporte y hasta que no esté al 100 por ciento reinstalado seguiremos a un porcentaje bajo”.

Finalmente mencionó que los vehículos de movilidad continuamente registran sanitización, con la finalidad de reducir los riesgos de propagación de Covid-19 y garantizar con ello un servicio adecuado a los usuarios.