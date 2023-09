Bellas Artes se desliga de FEUQ

La Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), se desvinculó de la Federación de Estudiantes Universitarios, debido a que no recibieron ningún tipo de acercamiento ni colaboración con los integrantes de su Sociedad de Alumnos, de acuerdo con Ramón Luján, presidente de esta.

El representante de los estudiantes de la Facultad de Artes aseguró que se le había excluido de las convocatorias y de la participación en los grupos y chats en los que participaba el resto de los representantes de las facultades federadas de la UAQ, es por eso que se le informó a la comunidad estudiantil y se convocó a votaciones en cada área y grupo que pertenece a la unidad académica para que se tomara la decisión de permanecer en el organismo o desvincularse.

“Nosotros decidimos desafiliarnos de la Federación dado que pues no había apoyo, aparte de que ni siquiera nos tomaban en cuenta dado a que yo soy el presidente, se me agregó a grupos de WhatsApp nunca se me convocó a reuniones”.

A pesar de que la actual vicepresidenta de la FEUQ en su momento ocupó el mismo cargo que Luján, señaló que nunca se estableció un canal de comunicación entre la federación y la facultad. El estudiante consideró que, en vista de que próximamente se elegirá a los representantes de la FEUQ será que se acerquen de nueva cuenta a la comunidad y no de manera permanente.

“Lo único que van a hacer en este momento como son procesos electorales era ir a buscar los votos cuando estamos en cuenta para nada, además de que pues la Federación ya no es lo que era hace muchos años y nada más se ve por intereses personales”.

Luján consideró que no será necesaria la afiliación a la FEUQ para continuar con los proyectos estudiantiles que mantienen al interior de la unidad académica y con otras facultades, por lo que continuarán trabajando de manera autónoma.