Bomberos piden evitar pirotecnia

Juan Fernando Vázquez Viveros, comandante del Heroico Cuerpo de Bomberos San Juan del Río, recomendó a la población evitar hacer uso de pirotecnia durante los festejos decembrinos, con la finalidad de prevenir tragedias.

Indicó que por lo regular, los padres acceden a comprar cohetes a los niños y confían en que supervisándolos no pasará nada, sin embargo, esto no es garantía, ya que los accidentes con estos artefactos pasan en gente de cualquier edad.

“La recomendación principal es no adquirir, no comprar pirotecnia, porque es muy peligrosa, a veces pensamos que es suficiente la supervisión de un adulto a un niño, pero la recomendación es no utilizarla”.

Del mismo modo, instó a la ciudadanía a denunciar a la Coordinación Municipal de Protección Civil cuando detecten venta ilegal de pirotecnia, lo cual también representa un peligro. En este sentido, dijo que dicha dependencia ha hecho una labor afectiva en la supervisión y decomiso de este material, situación que favorece al trabajo de los bomberos.

“Si se detecta algún lugar donde venden, pues llamar a las instancias correspondientes, como es Protección Civil Municipal de San Juan del Río. Al final de cuentas es pólvora y es un peligro y puede lastimar a una persona”.

Manifestó que hasta el momento, en las dos estaciones de bomberos no existen reportes relacionados con accidentes provocados por artefactos pirotécnicos, dijo esperar que así se mantenga y haya saldo blanco como lo hubo el año pasado.