Bomberos se capacitan y actualizan

Un grupo de bomberos voluntarios del municipio de Tequisquiapan, participaron en un curso de capacitación y actualización de primeros auxilios, con la finalidad de mejorar su actuación frente a los llamados de emergencia.

A decir del vicepresidente del organismo, Juan Manuel López Hernández, en este curso participaron 36 elementos, el cual fue impartido por partido por parte del especialista Jesús Noguez Vega, respaldado por la National Association of Emergency Medical Technicians y la IAFC - International Association of Fire Chiefs.

Dijo que durante la capacitación, los bomberos, lograron aprender mejores métodos y técnicas de atención de hemorragias potencialmente mortales, cómo actuar ante traumatismos, movimiento de pacientes, entre otros más.

“Fueron 36 elementos de bomberos los que se certificaron en el curso internacional (FOTS) First on the Scene- Primero en la Escena donde reforzaron conocimientos acerca de la activación del 911, proporcionar RCP y uso del desfibrilador externo automático, atención de hemorragias potencialmente mortales, actuar ante traumatismos, movimiento de pacientes, entre más cosas”.

Comentó que con este tipo de acciones, los elementos de esta corporación de emergencias refrendan su compromiso que tienen no solo con las familias de Tequisquiapan, sino con quienes solicitan de su apoyo y servicio, es por ello, que continuamente buscan mejorar sus conocimientos mediante este tipo de capacitaciones.

Mencionó que en esta ocasión participaron 36, pero hay más bomberos que se han estado capacitando en otras áreas, ya que la totalidad está enfocada en participar en talleres de actualización y capacitación permanente, por lo que mencionó que la corporación cada vez se profesionaliza más con la intervención de los vulcanos en este tipo de cursos.