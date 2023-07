Buscan modular velocidad en la 57

Con la intención de evitar nuevos accidentes automovilísticos sobre la carretera federal 57, desde la mañana del lunes, un grupo de trabajadores comenzó a marcar las zonas de reducción de velocidad para instar a los conductores a prevenir incidentes en la zona de mayor incidencia que es la bajada desde la caseta de Palmillas y hasta la zona de Loma Linda.

Este punto es catalogado como el de mayor incidencia de percances de gran magnitud, los cuales en diversas ocasiones han propiciado el cierre total o parcial de la autopista con dirección a la capital queretana, debido a lo aparatoso de los siniestros.

Fue así que los trabajadores, los cuales presuntamente también están ligados a la obra que se ejecuta a la altura de la comunidad de La Estancia, comenzaron a dar la pauta para colocar estos reductores avanzando por tramos para evitar el congestionamiento.

A pesar de ello, hubo horas en las que el tráfico sufrió serias complicaciones debido a este trabajo y su tramo a marcar sobre la cinta de rodamiento, razón por la cual se tuvo que abanderar uno de los carriles desde el kilómetro 159 y con ello evitar percances.

Y fue apenas la semana pasada cuando el último accidente, que se suscitó el miércoles, en el cual se vieron involucrados alrededor de ocho tráileres que en su impacto ocasionaron el cierre de la autopista en ambas direcciones por el flamazo que se generó, que, los chóferes de unidades pesadas instaron a la Guardia Nacional a tener más presencia en este perímetro carretero.

El grito de más operatividad de esta corporación Federal, además de la puesta en marcha de señalética fue lo que mayormente se escuchó mientras la carretera continuaba cerrada y que para abrirla tuvieron que transcurrir alrededor de 17 horas después del accidente, en tanto se hacían las maniobras pertinentes para desalar el tramo.

A propósito del tema, el gobernador del estado de Querétaro, Mauricio Kuri González, dijo que se siguen generando mesas de trabajo con la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones, a través de su titular, Jorge Nuño Lara, con quien buscan propiciar alternativas

También añadió que, en breve, estarán buscando un acercamiento con el comisario de la Guardia Nacional, sobre todo porque aseguró que gran parte de los accidentes que se dan en este tramo son derivados de la velocidad con la que transitan los choferes.

"Vamos a tener una plática con el comisario de la Guardia Nacional para ver qué se puede hacer por qué parte de los accidentes que ha habido son por exceso de velocidad, sobre todo de camiones de carga. No me han puesto en la mesa de la secretaría un cambio para que en la caseta no haya cobro", Añadió.