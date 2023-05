Buscarán recursos para sede del PRI en San Juan del Río

A través del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se buscará la gestión de recurso para construir la sede de este instituto político en San Juan del Río, a fin de que las y los militantes tengan un espacio propio para desarrollar sus actividades, afirmó la presidenta del Comité Municipal del partido tricolor, Carmen del Rosario Nieto Chávez.

Indicó que esta es uno de los proyectos que se ha fijado la actual dirigencia local del instituto político, toda vez que resulta importante que la militancia cuente con un lugar propio para desarrollar todas las actividades. Recordó que ya se cuenta con un terreno para la edificación del espacio, por lo cual solo quedaría pendiente obtener el recurso para ello, de ahí la propuesta para gestionarlo a través del CEN.

“Somos de la idea de edificar algo, haríamos un espacio pequeño, pero que esté ahí porque esto representan mucho, se trata de la casa de la militancia. Vamos a tratar de hacerlo, lo platicamos en un principio y de verdad queremos hacerlo (…). No tenemos fecha para iniciar, voy a volver a platicar con el secretario, pero una de las propuestas es gestionar el recurso con el Comité Ejecutivo Nacional”, comentó.

Señaló que el terreno con el que se cuenta está ubicado sobre la Av. Panamericana, a un costado de las instalaciones de la Confederación Nacional Campesina (CNC). De hecho, esta fracción de predio fue donada por la organización campesina en 2018, cuando los dirigentes locales de aquel entonces anunciaron que el PRI de San Juan del Río contaría con oficinas nuevas y propias.

Para finales de noviembre de 2018, el Comité Municipal del PRI tomó posesión del predio donado. Aquella vez, se puntualizó que se trataba de un terreno de 600 metros cuadrados y que el proyecto, en una primera etapa de construcción, contaría con dos oficinas, un recibidor y dos sanitarios. En diciembre de 2019 se invirtió recurso para levantar la barda perimetral, después de eso se dejaron de ejecutar acciones y el terreno quedó abandonado.

Ante ello, Nieto Chávez aseveró que si bien no existe una fecha, el proyecto se retomaría para iniciar con la construcción de una sede propia. Dijo que tras el fallo a favor del Ejido San Juan no existe temor del PRI por edificar un espacio en este predio.

“Vamos a tratar de hacerlo, vamos a hacer algo por conseguirlo, pero de que tengamos temor a no meterle dinero o a no desarrollar algo ahí por el tema legal, pues no tenemos temor por eso (…). Lo platicamos desde un inicio y la verdad que queremos hacerlo. No tenemos fecha, pero nos vamos a sentar para platicarlo y ver qué sigue, cómo le podemos hacer y de qué manera”, dijo.