Cambian identidad de género 400 queretanos

En la actualidad, alrededor de 400 personas trans del estado de Querétaro han hecho su cambio de identidad de género a través de vías judiciales o en otros estados, esto ante la negativa de aprobar en el Congreso Local la iniciativa que permitiría realizar este trámite en la entidad, dio a conocer el vocero del Frente Queretano por el Derecho a la No Discriminación y el Estado Laico, Waltter López.

Refirió que a pesar del trabajo que se ha hecho en los últimos años, la iniciativa de reforma para el cambio de identidad de género en el estado no ha podido avanzar en la Legislatura. Dijo que si bien este trámite no es legal en Querétaro, en los hechos, ya opera a través de aquellos integrantes de la comunidad trans que han optado por llevar a cabo este proceso a través de vías judiciales o bien optar por ir a otro estado donde sí está permitido.

Refirió que a través del proyecto de reforma, se busca garantizar el derecho de efectuar, si así lo desean las personas, su cambio de identidad de género sin trabas y en el estado en donde nacieron. Destacó que la iniciativa ha sido trabajada desde 2017, sin embargo, hasta la fecha no ha habido avances a pesar de que en otras entidades del país este trámite ya es posible.

“En la realidad está operando. Tenemos alrededor de 400 personas transgénero, queretanas, que han hecho ya su cambio de identidad de género en otros estados o lo han hecho vía judicial. Entonces, ya las personas tienen su cambio de identidad de género, es simplemente un reconocimiento legal para que esto se pueda hacer en el estado donde viven, donde nacieron y de una forma administrativa y no judicial”, comentó.

Recordó que el último intento para impulsar esta iniciativa se dio en la presente LX Legislatura, donde en un trabajo conjunto con la diputada local del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Yasmín Albellán Hernández, se buscó ingresar la iniciativa al Congreso Local. No obstante, dijo, por algunas razones se abandonó la presentación del proyecto.

En ese sentido, puntualizó que las agrupaciones de la comunidad LGBT+ involucradas en el tema no desistirán y buscarán otras alternativas para llevar hasta la LX legislatura la iniciativa en busca de su aprobación, mediando un proceso legislativo donde haya apertura al diálogo y acuerdos.

“Ya sería un escándalo que esta Legislatura no hiciera nada por darle el derecho a las personas trans a hacer su cambio de identidad, cuando ya hay ríos de tinta, ya no estamos en el 2017, ni en el 2019, que había todavía indefiniciones (…). Creemos que ya hay más experiencia de nuestra parte y de la Legislatura como para poder sacar esto rápidamente y no irnos a una cuarta Legislatura”, subrayó.