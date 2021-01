Cambios de uso de suelo son responsables: Vega

El presidente municipal, Guillermo Vega Guerrero, aseguró que desde que inició su gestión hace más de cinco años, los cambios de uso de suelo se han hecho con total responsabilidad, a diferencia de las anteriores administraciones, las cuales otorgaban estos cambios de forma discrecional.

“Hemos cambiado mucho el manejo de los usos de suelo desde la óptica que ya no es bajo la mesa, ya es a través de recibos, donde consta por qué sí o por qué no se da el uso de suelo. Creo que sí hay un cambio de fondo bien importante”.

Subrayó que en las anteriores administraciones municipales, no en todos los casos, se llegó a dar el caso en que no debía darse el cambio de uso de suelo, pero “podía llegarse al precio”, por lo que destacó que en este tiempo que está al frente del Municipio, ha sido posible establecer lineamientos claros.

“Cuando llegamos no había cobro oficial por los usos de suelo, es decir, no interesaba, hasta que llegué como presidente, no cobraba nada el Municipio por los usos de suelo, era discrecional y ahí es donde había truco, ahora el que quiere tiene que pagarle al Gobierno, previo al análisis que se haga”.

Ejemplificó con fraccionamientos, como: La Rueda y Villas del Puente, donde otros gobiernos municipales otorgaron permisos en zonas riesgosas por la cercanía con el río.

“No registro, en estos cinco años, algún uso de suelo en el que nos la hayamos jugado, porque la responsabilidad te persigue”.

Refirió que también ha habido modificaciones de ley a nivel federal y estatal con nueva definición de polígonos de actuación, con lo que el crecimiento urbano está limitado a ciertos puntos en los que ya no decide el Municipio.

“A través de la modificación de la Ley de Asentamientos Humanos y el Código Urbano del Estado, ahí es donde se ha establecido un programa ecológico, un POEL, un programa estatal”.