Campañas flojas y sin creatividad: García Gasca

La rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Teresa García Gasca, dijo que las campañas electorales para gubernatura y diputaciones federales han estado “flojas y con poca creatividad”, además de que los candidatos a 15 días de haber iniciado no han visitado las zonas más marginadas de la entidad.

Manifestó que se comprende la parte en que son campañas atípicas por las condiciones de salud, sin embargo, los aspirantes deben buscar la manera de llegarles a los queretanos, con buenos discursos, propuestas genuinas y visitando lugares donde prevalecen las necesidades.

“Yo estoy viendo las campañas muy flojas con muy poca creatividad, se están moviendo muy en cortito con esta situación de pandemia, lo entiendo, pero no quiere decir el candidato no pueda moverse un poquito más, no los estoy viendo trabajar en las zonas marginadas o en la sierra”.

En lo que corresponde a las propuestas de parte de los candidatos, puntualizó que muchas están “fuera de foco”, y que en muchos no están atendiendo al núcleo del problema, por lo que percibe que les falta conocimiento de lo que se vive en la realidad de las familias queretanas.

DEBATES

Al abordar el tema de los diez debates que se realizarán por parte de la máxima casa de estudios en la entidad, García Gasca exhortó a los candidatos y equipos de campaña en abstenerse hacer aglomeraciones tanto dentro como fuera de los campus, para no contribuir con la propagación del Covid-19, aunque hizo énfasis que personal de Protección Civil universitaria estará al pendiente de revisar que se cumplan las medidas sanitarias.