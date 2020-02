Campesinos pierden permisos de bordos

Integrantes del sector primario de Cuadrilla de En Medio perdieron la concesión de cinco bordos situados en este lugar, tras incumplir con el proceso de renovación de la asignación o permiso, motivo por el cual solicitaron el apoyo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Querétaro para refrendar la utilización de estos cuerpos de agua.

Lo anterior lo dio a conocer la comisariada ejidal de Cuadrilla de Enmedio, María Bertha Carapia Feregrino, quien argumentó que la poca difusión y periodo para la renovación de concesión, asignación permiso de estos vasos hídricos, impidió que los productores agropecuarios de este lugar cumplieran en tiempo y forma con el trámite, razón por la cual les fue retirado el permiso de uso de estos espacios con graves consecuencias para el sector campesino de este lugar.

Afirmó que esta situación junto con la sequía y falta de lluvias que se registraron el año pasado podría generar graves secuelas en el campo de Cuadrilla de En Medio debido a la falta de agua para programar y sembrar las diversas hectáreas que se tienen en este lugar.

“Ahorita lo que nos urge son nuestros bordos, no tenemos agua, sabemos que este año que paso estuvo la sequía muy difícil no hubo agua, ahorita necesitamos agua, almacenar agua, teníamos cinco concesiones de los bordos las cuales actualmente tenemos problemas porque se pasó el refrendo y no se hicieron y necesitamos recuperarlas”.

Por lo anterior, la comisariada ejidal pidió la presencia de la Conagua en la zona para constatar la necesidad que actualmente se tiene en este lugar y que por si fuera poco las concesiones, asignación o permisos fueron suspendidos por parte de esta institución.