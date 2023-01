Capacitación en aumento en IMM

A través de algunos convenios, el Instituto Municipal de la Mujer (IMM) ha fortalecido los cursos y las capacitaciones de autoempleo para mujeres, esto con el propósito de generarles una independencia económica que les permita tomar decisiones en beneficio de sus familias, afirmó la directora general de esta dependencia, María Guadalupe Gómez Rodríguez.

Indicó que el IMM se ha enfocado en este rubro, con el objetivo de brindar a las mujeres las herramientas necesarias que les permitan iniciar un negocio, lo que a su vez, apuntó, les generará una independencia económica.

Aunado a ello, destacó que este tipo de acciones también son una manera de atacar la violencia económica que sufren las mujeres, ya que estas se hacen de sus propios recursos económicos para solventar sus necesidades y las de sus familias.

Local Incrementa cultura de la denuncia en las mujeres

“Es muy importante la independencia económica para la toma de decisiones. Muchas veces por temas de que no cuentan con los recursos, que no tienen esta libertad financiera, se quedan en estos círculos de violencia que no son nada buenos, obviamente. El que las mujeres puedan tener un recurso propio les genera mayor toma de decisiones para dejar estas situaciones que les afectan a ellas y seguramente también a sus familias”, comentó.

En ese sentido, detalló que el Instituto Municipal de la Mujer ha firmado algunos convenios encaminados a consolidar el empoderamiento del sector para que se propicien los escenarios del autoempleo. Uno de ellos, dijo, se firmó con el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial (Cecati), mediante el cual las mujeres se preparan en diversos ramos.

De hecho, mencionó, el lunes pasado un grupo de 14 mujeres iniciaron con el curso de aplicación de uñas que brinda personal del Cecati. Refirió que a través de los convenios firmados, las mujeres que participan en estas actividades tienen un descuento en el costo de la matriculación como alumno del Cecati.

Asimismo, recordó que en 2022 el IMM firmó un convenio de colaboración con la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en San Juan del Río, a través del cual 35 mujeres egresaron del primer Seminario de Emprendimiento y Empoderamiento. Señaló que esta actividad estuvo enfocada a pequeñas empresarias y a mujeres que deseaban emprender un negocio. Agregó que en el seminario se abordaron temas como administración y finanzas.

Finalmente, expresó que en las instalaciones de la dependencia que dirige también se llevan a cabo cursos, capacitaciones y talleres enfocados al autoempleo. Agregó que algunos de ellos son actividades cortas y que quienes las bridan son mujeres voluntarias.