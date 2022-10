Carestía pega a tradiciones, altares serán muy austeros

Las amas de casa del municipio de San Juan del Río que se concentran en los principales puntos de venta para realizar las ofrendas con motivo del Día de Muertos, argumentaron que en esta ocasión, los altares serán muy austeros, puesto que los insumos duplicaron su costo respecto al año pasado.

Y es que anteriormente se gastaron hasta $500 en un altar de muertos con elementos como pan de muerto, papel de china, platillos sencillos, flores de cempasúchil veladoras y calaveras de chocolate con azúcar, pero ahora, Ana Gómez García dijo que ni con $600 pesos le alcanzó para poner el altar a sus abuelos.

“Ellos saben que los extraño mucho, pero en esa ocasión me van a perdonar por no hacer el altar de siete pisos, si acaso cuatro y solo le pondré un molito, agua, unas naranjas y unas florecitas con su agua. Ya comparé los precios, pero tan solo el papel picado que era a peso, ahorita está a $3.50, el pan no se diga y las veladoras las están poniendo en 25, cuando antes me las daban en $18”.

Precisó que para el caso de la compra de calaveritas, las pequeñas llegan a costar hasta $30 cuando anteriormente las conseguía en $20, el pan de muerto con un tamaño pequeño está en $12 y las flores de cempasúchil de acuerdo con los vendedores, podrían doblar el precio de hasta $60 por el ramo.

Mercedes Galván, habitante de este municipio dijo que va a colocar el altar a su esposo por séptima ocasión, y que anteriormente acostumbraban a que en familia hacían una tamaliza, pero que en esta ocasión, el precio de la masa, el pollo, tomate y chile se elevó hasta en un 30%, por lo que va a disminuir la cantidad de preparación para solo colocar en el altar los suficientes para la ofrenda.

"Antes hacíamos una comida en grande para recordar a nuestros difuntos, ahorita hay que apretarnos el cinturón porque todo en el mercado está muy caro, le vamos a poner sus tamales, pan de muerto, dulce cristalizado y unas calaveritas nadamás".

Al cuestionar a los compradores de los principales mercados de San Juan del Río, refirieron que a comparación de otras fechas, ahorita ha sido lenta la venta, sin embargo, esperan que algunos productos como los cacahuates, naranjas, mandarinas y tejocote también puedan descender en su precio, pero hasta después del 2 de noviembre.