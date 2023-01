Celebra Amotac que GN custodie la 57

Integrantes de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C., (AMOTAC), aplaudieron la reciente presencia de los elementos de la Guardia Nacional (GN), en la carretera federal 57 a la altura del lugar conocido como cerro partido, para evitar el tránsito de vehículos a alta velocidad, sin embargo, consideraron que lo más relevante de ello, es que sea permanente su labor en este lugar para prevenir los accidentes carreteros.

El coordinador nacional de la AMOTAC, Francisco Leyva Luna, mencionó que en los últimos días se ha visto la presencia de los uniformados en uno de los tramos que consideró como clave, para prevenir y reducir los posibles percances viales que se registran en la 57 a la altura del municipio de San Juan del Río, pues dijo que la operatividad radar en esta zona, permitirá que el transito no solo de unidades de carga pesada sino automovilistas no sea mayor a los 80 kilómetros por hora como está permitido.

Apuntó que esta labor es relevante para que los operadores y automovilistas reduzcan su velocidad, ya que antes de cruzar el cerro partido en dirección a Querétaro, existen los suficientes señalamientos, sin respetar el nivel de velocidad, por eso, dio que se requiere de la permanencia de estos agentes en el lugar.

Local Llaman a prevenir los malestares por conducir

“Cuando se circula de la caseta de Palmillas a Loma Linda por decir algo, ves los excesos de velocidad con todo sin excepción, vehículos pequeños y vehículos grandes, hay quienes si le miden, y eso es lo que pasa, cuando ingresan de Paseo Central a la autopista, se ven muchos accidentes porque quienes ingresan lo hacen a vuelta de rueda y quienes bajan del cerro partido, pues es cuando se lo lleva, es inevitable el accidente”.

Consideró que, además, solo con sanciones económicas para quienes no acaten los señalamientos, se tendrán mejores resultados y menos accidentes en los cuales se ha visto la pérdida de vidas, por el exceso de velocidad, la falta de pericia y la negligencia de los choferes.

“Sí debe haber cierta educación vial con quien salne de la ciudad a la carretera es muy diferente el manejo de la ciudad a la carretera, el doble remolque debe transitar a 80 kilómetros por hora, pero un doble remolque bajando a esta velocidad por nada del mundo lo paras, porque hay señalamientos, hay mucho señalamiento pero si desde que vienen más atrás no disminuyen la velocidad pues poco se puede hacer, los excesos de velocidad es la causa de accidentes, ya hay más vigilancia hasta de noche bajando el cerro partido y muchos no respetan entonces tienen que empezar con sanciones ejemplares para que no transiten así”.