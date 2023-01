Industriales piden medidas de seguridad en la 57

Ante los constantes accidentes automovilísticos que han ocurrido en la Carretera Federal México-Querétaro, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en San Juan del Río sostuvo una reunión con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) a fin de solicitar medidas de seguridad que prevengan este tipo de percances, dio a conocer el presidente de dicho organismo, Manuel Rivadeneyra Díaz.

Señaló que a la Canacintra le preocupa los números accidentes que ha habido sobre la también conocida autopista 57 en los últimos meses, donde ha habido la pérdida de vidas humanas.

En ese sentido, detalló que algunos tramos de esta carretera implican un riesgo para los colaboradores de las empresas asentadas en este municipio, quienes la mayoría de las veces utilizan esta autopista como principal vía de traslado.

“La carretera (57) ha representado no solamente un reto, sino ya también un peligro y un impedimento para el libre tránsito y el libre desarrollo de nuestras actividades (…). Tuvimos una reunión con autoridades federales para tocar el tema, la gran preocupación que implica tener una carretera no solamente que no nos permita trabajar, si no que se ha convertido en un riesgo a la vida de nuestros colaboradores”, comentó.

Refirió que dentro de la reunión se solicitaron medidas de seguridad para evitar este tipo de accidentes fatales, especialmente en las zonas de mayor riesgo y donde actualmente se ejecutan obras de rehabilitación. Añadió que se pidió que este tema sea atendido por las dependencias correspondientes entre ellas la SICT y la Guardia Nacional.

“Entendemos que toda obra conlleva una logística que se tiene que hacer, pero se tienen que reforzar las medidas de seguridad (…). Sí, sí hay algunas propuestas, a final de cuentas los especialistas, los que deben saber son tanto los ejecutores de la obra, como las autoridades de (la Secretaría de) Comunicación y Transportes, de Caminos y Puentes (Federales), la Guardia Nacional que tienen que estar al pendiente del desarrollo de esta obra”, mencionó.

Asimismo, añadió que las obras que actualmente se ejecutan sobre la autopista 57 han afectado económicamente a las empresas instaladas en el municipio, toda vez que las mercancías y los insumos que trasladan de un punto a otro llegan después del tiempo previsto. Agregó que esto también ha provocado que exista una sobre carga de trabajo hacia los operadores de los transportes de carga pesada, dado el largo tiempo de viaje que realizan.

Finalmente, puntualizó que también se solicitó la celeridad a las obras en la segunda rampa de frenado para que pudiera ser abierta y con ello prevenir más accidentes. Es de recordar que la primera rampa de frenado fue abierta a finales de diciembre pasado, con algunos días de retraso pues su apertura estaba programada para el 16 de diciembre.