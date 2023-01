Piden actuación de Guardia Nacional en la 57

El delegado de Turismo de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C., (AMOTAC), en el estado, Gerardo Gutiérrez Luna, aseguró que la falta de unidades y elementos de la Guardia Nacional (GN), en la carretera federal 57 sigue ocasionando accidentes carreteros que lamentar, es más reciente registrado a la altura del municipio de San Juan del Río.

Lamentó que la institución no realice conforme a derecho la regulación de alta velocidad y paso de los dobles remolques por esta cinta asfáltica, pues afirmó que es una de las instancias correspondientes para vigilar pero además, para regular el paso de estas unidades pesadas que lamentablemente, consideró, han dejado no solo las pérdidas materiales sino humanas.

El dirigente remarcó que esta cinta asfáltica entre el tramo Palmillas-Querétaro es continuamente escenario de lamentables tragedias, por ello, aseguró que es necesario que la corporación policial actué en consecuencia y vigile el paso de las unidades de carga pesada, sobre todo el tramo referido, lugar en donde en los últimos meses se han presentado carambolas que lamentar.

El dirigente comentó que las obras de mejora y remodelación en este lugar son factor determinante para los percances, por eso consideró necesaria la presencia de los elementos para evitar que precisamente por esta causa, transitan a exceso de velocidad, pues reconoció que si bien, se cuenta con el suficiente señalamiento en distintos puntos de la carretera, hace falta una autoridad observando el paso de los vehículos.

“Nosotros consideramos que hace falta más presencia de la Guardia Nacional, no hay, definitivamente hace falta la presencia de las unidades, pero no solo con recorridos, que también le entren a regular la velocidad, a la altura de San Juan del Río creemos que es muy necesario, son tramos que ya se han convertido el trágicos para quienes transitan por este lugar, vemos que continuamente se han registrado carambolas, no puede seguir pasando”.

Gerardo Gutiérrez comentó que la presencia de este tipo de elementos se debe tener previo a llegar al lugar conocido como cerro partido en dirección México-Querétaro, con la finalidad de evitar más accidentes que lamentar, pues es uno de los puntos clave de la 57, dijo, que deben ser atendidos a la brevedad.

Finalmente el dirigente mencionó que en cuanto se realicen las reuniones de seguridad con las distintas corporaciones policiales, por parte de esta agrupación se solicitará dicho apoyo para evitar que haya más accidentes, sobre todo a la altura de San Juan del Río, Pedro Escobedo y la “cuesta china”.