Taxistas evitan transitar por autopista federal 57

Derivado de los riesgos que representa transitar la autopista federal 57, taxistas del municipio han optado por evitar realizar servicios que impliquen hacer uso de esta vía de transito carretero para evitar percances viales.

Así lo dio a conocer el presidente de la Unión de Taxistas de la Central de Autobuses de San Juan del Río, Camerino Castorena Hernández, quien aseguró que los operadores de esta agrupación no realizan servicios con destinos que impliquen hacer uso de esta cinta asfáltica por los continuos accidentes carreteros que en la zona se han estado presentando.

Local

Aseguró que la mayoría opta por brindar servicios en la ciudad sin necesidad de hacer uso de la carretera federal pues si bien, requieren del trabajo y es su labor, aseguró que la mayoría opta por no hacer el servicio cuando se trata de viajar, ejemplificó, a la ciudad de Querétaro o rumbo a Pedro Escobedo.

“Los viajes que nos salen a Querétaro capital o que tenga que ver con autopista no vamos, no vamos, mejor en la ciudad, precisamente por los mismos accidentes que hay en la carretera, estamos tratando de que no salgan por el riesgo”.

Dijo que son 101 taxistas los agremiados a esta agrupación y la mayoría únicamente brindan servicio en la ciudad sanjuanense, en sus colonias y comunidades, con la intención de evitar verse involucrados en accidentes carreteros como los recientemente ocurridos.

Indicó que integrantes de este sector han perdido la vida precisamente por involucrarse involuntariamente en accidentes viales en la zona federal, por ello, es que recientemente decidieron evitar hacer uso de esta vía de tránsito para evitar hechos que lamentar.