Pirataje afecta economía de taxistas, afirman

El auge de vehículos que prestan el servicio de transporte de manera irregular en el municipio de Pedro Escobedo ha provocado que operadores del transporte público y taxistas tengan pérdidas económicas, ya que no existe una rentabilidad pues los taxis “piratas” acaparan el mercado, provocando que los sectores regulados tengan poca o nula demanda, afirmaron miembros de la Unión de Taxibuses CTM de la mencionada demarcación.

Aseveraron que hasta el momento se han detectado alrededor de 600 vehículos que operan en la irregularidad dentro las 24 comunidades y cabecera municipal de Pedro Escobedo. Esta situación, refirieron, se ha vuelto crítica para operadores del transporte público y taxistas, toda vez que los taxis “pitaras” se han apoderado del mercado provocando que la economía de dichos sectores se encuentren en números rojos.

“Todo esto de los taxis ‘piratas’ nos han golpeado económicamente. Estamos en número rojos, ahorita ya no encontramos qué hacer, se nos vienen refrendos y sinceramente tenemos refrendos atrasados que por esta situación no hemos podido ir pagando al corriente como lo veníamos haciendo. Entro este problema y desde ahí nos vino a afectar a todos que tenemos papeles en regla. Nos va muy mal en nuestra economía”, comento uno de los integrantes de la miembros de la Unión de Taxibuses CTM.

Apuntaron que desde hace 12 años persiste este problema en Pedro Escobedo, periodo en el cual, dijeron, han solicitado la intervención del Instituto Queretano del Transporte (IQT) a fin de tome las medidas pertinentes para erradicar a los vehículos que operan en la irregularidad.

De hecho, recordaron que semanas atrás el IQT realizó un operativo donde retiraron 10 taxis “piratas” en grúas. Sin embargo, lamentaron que dichas unidades hayan sido devueltas a sus dueños, quienes continúan operando dentro de la demarcación de manera irregular.

“Hemos metido escritos, inclusive al gobernador anterior le solicitamos su intervención, su apoyo para tratar de solucionar el problema, pero nos hizo caso omiso porque nunca vimos nada, ninguna acción que tratara de poner orden. Hasta la fecha no han hecho nada, solo el operativo de semanas pasadas, creemos que iba bien por ahí el camino, pero desgraciadamente la decisión que se dio al final creemos que no fue la correcta y no sabemos las razones del por qué la dieron”, mencionó un taxista.

Finalmente, hicieron un llamado al IQT y a las demás instancias correspondientes, a fin de que el sector de transporte regulado sea invitado a mesas de trabajo para desarrollar un plan que ordene este tema en Pedro Escobedo. “Con toda la pandemia que pasó y además el ‘pirataje’ que nos vino a pegar, pues es algo que nos ha afectado mucho económicamente. Entonces invitamos a las autoridades para que conjuntamente podamos regular el transporte”, subrayaron.