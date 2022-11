Trasporte deficiente y costoso, se quejan

El servicio de transporte público colectivo y de taxi que se presta al interior del municipio de Pedro Escobedo cuenta con deficiencias y en muchas de las ocasiones con precios que son elevados, lo que conlleva a los usuarios a optar por los servicios de los denominados taxis “pirata”, aseveraron pobladores de distintas comunidades de esta demarcación.

Por un lado, Omar, un estudiante de nivel superior y originario de Escolásticas, afirmó que las unidades de transporte público colectivo que prestan el servicio a su localidad se encuentran en malas condiciones. Aunado a ello, comentó que los conductores de estos camiones no respetan los horarios de salida, lo que afecta a personas que se dirigen a sus centros de trabajo o escuelas.

“La verdad de mi comunidad hay camión a Pedro Escobedo cada hora y a veces o bueno, ciertos conductores no son puntuales. Por ejemplo, el camión que sale a las 5:25 de la mañana del crucero de Escolásticas a veces no pasa y ahí pues ya no se puede hacer nada más que esperar otra hora, pero ahí ya se te hizo tarde (…). Otra cosa que también deben checar son las unidades, muchas de ellas ya están muy viejas y sucias”, indicó.

Asimismo, aseguró que el costo de transporte público colectivo de Escolásticas a Pedro Escobedo, y viceversa, es de los más altos que hay en el municipio, ya que el pasaje ronda los 16 pesos por persona. Señaló que esto contrasta con otros municipios como San Juan del Río donde el pasaje va de los 10 a los 12 pesos, dependiendo del lugar a donde se vaya.

“El pasaje que nos cobran es muy caro la verdad, creo que no es justo lo que estamos pagando con lo que nos ofrecen. Por ejemplo, yo estudio en San Juan y de la central a la universidad me cobran 10 pesos; también tengo familiares en una comunidad de por allá y cuando he ido me han cobrado 12 pesos y es casi el mismo tiempo de camino”, apuntó.

Por otra parte, César, colaborador de una empresa y habitante de San Cirilo, aseveró que taxis concesionados tiene cuotas elevadas, más cuando se trata de realizar servicios hacia las comunidades. Explicó que para trasladarse de la cabecera municipal a su comunidad un taxi regularmente cobra entre 120 y 130 pesos. Ante dicha situación, subrayó, varias personas optan por tomar los denominados taxis “piratas”, ya que resultan más económicos.

“Un taxi te cobra aproximadamente 120 o 130 pesos, incluso te llegan a cobrar más si ven que llevas cosas. Me ha tocado ver que a veces la gente trae su mandado y los taxistas suben sus precios. Por eso mucha gente opta por tomar los taxis piratas, esos te cobran entre 80 y 100 pesos, pero eso a veces no lo pagas tú solo porque como se llevan a más gente pues ya se divide y te sale más barato”, declaró.