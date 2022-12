Prevén incremento de asaltos a taxistas

Durante la temporada de fiestas decembrinas incrementan los usuarios de taxis en San Juan del Río, pero con ello también se registra un alza en las incidencias de asaltos, de los cuales son víctimas los conductores de estas unidades, aseveraron operadores de la demarcación, quienes solicitaron mantener en reserva su identidad.

Indicaron que si bien es una temporada para que el sector se recupere económicamente, estas fechas también representan un riesgo para los operadores de taxis, especialmente aquellos que laboran de noche, toda vez que se ha observado que los asaltos incrementan, principalmente en aquellos servicios con destino lejano de la cabera municipal, como comunidades y otras demarcaciones.

“Por lo regular sí suelen incrementar los asaltos en estas fechas, más en diciembre que es en donde hay más movimiento y pues varios maleantes se aprovechan de eso. A veces no sabe uno quién es el bueno y quién es el malo, te sale un viajecito y dices ‘vámonos’ pero ya no sabes si vas a regresar con todo o por allá te van a atorar, que regularmente es eso, piden que los lleves a las rancherías, por ejemplo, y allá es donde te asaltan”, comentó uno de los choferes de estos vehículos.

Detallaron que de manera reciente el modus operandi de algunos asaltantes consiste en abordan la unidad de taxi en algunos puntos del centro de San Juan del Río y solicitar el servicio hacia Pedro Escobedo. Describieron que casi al llegar al destino los sujetos utilizan la violencia para despojar al operar de sus pertenencias y en algunos casos del vehículo.

De igual forman, puntualizaron que entre el gremio se ha emitido la alerta para evitar viajes durante la noche a comunidades como Cazadero, Palmillas, Puerta de Palmillas, así como a municipios fuera del estado como Huichapan, Hidalgo; Polotitlán y Aculco en el Estado de México, ya que, aseguraron, estos lugares se han convertido en focos rojos para los taxistas.

“Ahorita es muy difícil que te lleven a lugares como Huichapan, porque para allá está bien calientito, como dicen. Ya muchos taxistas ya no quieren ir a lo que es Palmillas, Cazadero, Puerta de Palmillas o por acá por Polotitlán, toda esa zona. A partir de las 6:00 de la tarde ya nadie se anima ir para allá. Incluso ya tenemos… no prohibido pero sí advertido, nos han dicho ‘sabes qué si te sale un viaje para allá, ahora sí que es bajo tu responsabilidad’ y pues por eso varios ya no salen hasta allá”, mencionó otro taxista.