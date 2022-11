Taxistas recuperarán su economía en fin de año

Durante diciembre, taxistas de San Juan del Río esperan que haya una recuperación económica para este sector de al menos el 60 por ciento, toda vez que por la temporada es el mes donde más celebraciones existen y la llegada de turistas a la ciudad aumenta, afirmó Jorge, un taxista que lleva más de 20 años brindando este servicio de transporte.

Indicó que la recuperación que presentó el sector durante el año pasado en las fechas decembrinas fue mínima, lo anterior debido a las restricciones que aún estaban vigentes por la pandemia de Covid-19. No obstante, dijo, dado que algunas medidas se han eliminado y que la mayoría de las personas están vacunadas contra esta enfermedad se proyecta un repunte en los servicios que se prestan.

“Hasta el mes que viene es cuando pensamos que va haber más movimiento por todas las fiestas que se vienen. Este año pasado hubo un poquito ya de movimiento, en diciembre, pero pues todavía estábamos con el tema de la pandemia. Entonces, ahorita se supone que ya estamos casi fuera de pandemia y pues ya va haber más afluencia de gente. Por estas fechas también comienza a llegar gente de fuera y pues esperamos que sea mejor la recuperación que tengamos”, comentó.

Señaló que de lograrse lo previsto, este sería el año más favorable para el sector, hablando económicamente, pues, afirmó, durante los dos años anteriores la actividad de los taxistas estuvo casi detenida por la pandemia de Covid-19. En ese sentido, explicó que 2020 fue el año que más afectaciones sufrieron quienes se dedican a prestar este servicio, debido a que la mayoría de las personas permanecieron confinadas en sus hogares.

Por otra parte, refirió que en la recién temporada de Día de Muertos, especialmente los días 1 y 2 de noviembre, el sector registró una baja en los servicios. Aseveró que esto se debió a que muchas de las personas optaron por asistir a los panteones el fin de semana, además de que algunas otras optaron por solicitar servicios por aplicación para llevar a cabo sus traslados.

Estimó que de 10 clientes, cinco optaban por los servicios que ofrecen las distintas plataformas digitales. Sin embargo, afirmó, el resto escogía el servicio de taxi ya sea por eficiencia en tiempos o en algunos casos por los precios.

“Estos días estuvo bastante tranquilo. A pesar de que fue Día de Muertos y todo, muchos no trabajaron, los niños no fueron a las escuelas y movimiento con respecto a los panteones y eso no hubo tanto porque desde el fin de semana pasado muchas personas empezaron a ir. Entonces, pues ya se repartió la gente, desde el sábado y domingo ya iba gente a los panteones y pues eso provoco que en los dos días fuertes no hubiera tanta gente”, concluyó.