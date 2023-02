Celebraron 151 años de Paso de Mata

Con las tradicionales fiestas patronales en honor a la Virgen María, habitantes de Paso de Mata celebraron el 151 aniversario de la fundación de esta comunidad, pues según registros históricos, el establecimiento de esta localidad se dio en 1872, convirtiéndolo en uno de los poblados más longevos en el municipio de San Juan del Río, dio a conocer el delegado municipal de este sitio, Oscar Martínez Gachuzo.

Indicó que por segundo año consecutivo se lograron llevar a cabo estos festejos, toda vez que en 2022 se retomaron luego de la contingencia provocada por la pandemia de Covid-19. Asimismo, destacó que esta es la celebración más importante de la comunidad, ya que a través de ella se celebra la historia de Paso Mata, además de que es un motivo para recordar a aquellas personas que fundaron este pueblo.

Deportes Cuernos Chuecos prepara aniversario XXIII

“Nosotros celebramos el 151 aniversario de la fundación de Paso de Mata, en honor a la Virgen María. Este año celebramos un año más de la fundación de nuestra comunidad, yo creo que sí somos una de las más viejas en todo San Juan (…). Esta ya es nuestra segunda fiesta patronal, después de pandemia. El año pasado ya se había liberado el semáforo en verde y pues hicimos la fiesta”, comentó.

De acuerdo con historias de las personas más longevas del lugar, existe una leyenda donde se cuenta que en el antiguo Camino Real que conducía a San Juan del Río se dejaba ver un hombre llamado Justo Mata, quien se dedicaba a asaltar las diligencias que transitaban por ahí. La leyenda señala que después de hacer el atraco, aquel hombre escondía el botín en algunos túneles naturales del cerro de La Caja, ubicado donde actualmente está asentado el pueblo.

La historia indica que, a raíz de esto, las personas comenzaron a llamar a ese sitio como “El Paso de Mata”, esto por la presencia constante de Justo Mata, un forajido que más allá de sus delitos, aportó su apellido para nombrar a esta comunidad; que, si bien registraba pobladores desde 1779, no fue hasta 1872 cuando oficialmente se le conoció como Paso de Mata.

También te puede interesar leer: Tradicional Paseo del Buey reunió a cientos de fieles

Finalmente, respecto a las fiestas patronales de 2023, Martínez Gachuzo detalló que se registró una afluencia de más de 9 mil personas y que cada una de las actividades culturales, deportivas y de esparcimiento que se llevaron a cabo resultaron en saldo blanco, esto gracias a la coordinación que se tuvo con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).

“Tuvimos saldo blanco, no registramos ningún incidente, al menos en el teatro del pueblo no pasó nada, no hubo reportes. Nos apoyó seguridad pública, contratamos seguridad privada y también nos apoyó la Guardia Nacional un ratito”, apuntó.