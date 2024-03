Cierran circulación en Manuel J. Campos

La calle Manuel J. Campos que se ubica en la zona centro del municipio de San Juan del Río, se encuentra cerrada para la circulación, esto debido a que en el tramo que comprende a 5 de Mayo se están efectuando obras, es por ello que transporte publico tuvo que modificar su ruta.

Por lo anterior, la circulación va direccionada a que los camiones avanzan sobre Francisco Xavier Mina hasta llegar a la esquina con la calle Heroico Colegio Militar, ahí se meten para hacer parada a la vuelta en 5 de Mayo en un cinturón de aproximadamente 20 metros.

Local Obsoleta red de transporte público en Nuevo Oriente

De acuerdo con los comerciantes de la zona, es que fue desde las primeras horas de este lunes cuando se dio el cierre de la circulación, en donde se colocaron los trafitambos y las cintas de precaución para evitar el paso de las unidades, y que, en cambio tomaran las vías alternas.

“No sabemos hasta qué día vayan a abrir, por el momento pues hoy empezaron, fue lo que nos dimos cuenta, si genera molestia porque no va a haber ventas como antes porque todos camiones por aquí pasaban. Si es necesario lo que están haciendo, pero también seguir vendiendo”, indicó una de las comerciantes de la zona.

Otra de las entrevistadas señaló que, uno de los principales conflictos que se podrían registrar es que, el tráfico se va a acentuar todavía más pues, las acciones de infraestructura ya llevan algunos meses y al momento de la salida de los alumnos de la secundaria “Antonio Caso”, se hacen cuellos de botella, aseguró.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Cuando salen los niños de la secundaria o de las primarias cercanas esto se hace todo un caos, y la calle no es tan ancha y a eso le sumamos que los chamacos no andan arriba de la banqueta, bueno aparte no caben. Ojalá que terminen pronto esta vialidad, es muy necesaria y ya estaba en muy malas condiciones para todos, los que van en carro y lo que tenemos que caminar”, detalló la señora Rosalba Montes.