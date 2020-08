Club de Leones desarrolla labor social

El Club de Leones San Juan del Río continúa con labores sociales, destacan reforestaciones, conferencias y cursos virtuales con temas de interés para la ciudadanía, comunicó tesorera de esta organización no gubernamental, Alejandrina Oceguera Sandoval.

La también ex presidenta del Club de Leones San Juan del Río detalló que el pasado primero de julio se llevó a cabo el cambio de mesa directiva, la cual ahora es presidida por Julio Paredes, sin embargo, no se ha hecho la toma de protesta formal debido a la restricción de reuniones por la pandemia de Covid-19, no obstante, buscan seguir con las actividades de labor social acatando medidas de seguridad sanitaria.

Local Club de Leones busca adeptos en San Juan

“En San Juan hemos estado trabajando precisamente por el medio ambiente, hemos traído cursos para la gente, con la pandemia está complicado dar cursos presenciales, se están dando por medio virtual, a través de zoom o Facebook”.

Avisó que el próximo 11 de septiembre se llevará a cabo la conversación entre varios especialistas sobre “Suicido en tiempos de Covid-19”, la cual será de 10 a una de la tarde y podrá ser vista en la página de Facebook de esta agrupación.

“Ahorita viene el tema del suicidio, por lo de la pandemia, el mes pasado también dimos una conferencia sobre el tema del Covid y sus repercusiones (…) Es gente muy capacitada la que nos da estos temas”.