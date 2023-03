Colectiva niega peligro del misoprostol

Es falso que el misoprostol represente un peligro mortal para las mujeres que abortan, como señaló la secretaria de Salud (SESA), Martina Pérez Rendón; así lo dieron a conocer integrantes de la colectiva Las Apapacho, las cuales han acompañado casi 300 casos, quienes exhortaron a la funcionaria a informarse antes de pretender cualquier acercamiento con agrupaciones feministas que asisten abortos en el estado.

"Advertimos que el medicamento misoprostol no es clandestino ni peligroso; la desinformación sí. Nosotras no somos tolerantes con estos discursos políticos y posiciones ideológicas dogmáticas que ponen en riesgo nuestros derechos sexuales y reproductivos, y de acceso a la información", indicó Perla Santos, integrante de Las Apapacho: por la autonomía del cuerpx-territorio.

Local Apoya SESA casos de abortos espontáneos

Y es que la titular de la SESA recomendó a las mujeres a no practicarse abortos en casa, evitando el uso del misoprostol, al señalar los riesgos que este medicamento representa para las mujeres que lo utilizan, además de mencionar que existe la disposición de reunirse con colectivas feministas que promueven su uso para compartir información.

En ese sentido, Perla Santos destacó que el uso del misoprostol es una medida común en los procedimientos realizados por las clínicas públicas y certificadas existentes en la Ciudad de México (CDMX) para atender estos casos, además de que se encuentra avalado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"En CDMX, en las clínicas, para estos procedimientos tienen como principal uso el del misoprostol; de hecho, de 2007 a diciembre de 2022 más de 200 mil mujeres han abortado por esta vía y no han tenido ningún inconveniente, por eso nos preocupa que la titular de Salud no tenga estos datos, que no tenga conocimiento que es el método más utilizado en CDMX y que es avalado por la OMS".

Local Congreso de Querétaro no discutirá el aborto, dice Zapata

Cabe señalar que la colectiva Las Apapacho ha acompañado a 289 mujeres para la interrupción de su embarazo desde mayo de 2020 a marzo de 2023 en Querétaro, 50 de ellos en los últimos cinco meses. La mayoría de las mujeres que han acompañado, en un 98%, son originarias del estado, en su mayoría de la capital queretana, San Juan del Río, Ezequiel Montes y Amealco.

"Estos señalamientos no solo constituyen una desinformación, sino que es una violación a los derechos reproductivos y sexuales, por lo que exhortamos a que la secretaria se informe antes de buscar cualquier acercamiento con colectivas, porque si lo va a hacer desde la desinformación y sobre todo para juzgarnos y señalarnos, no entiendo para qué quisiera un acercamiento".

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Detalló que si bien no hay riesgos en el uso de este medicamento, hay indicaciones y recomendaciones a seguir para su uso adecuado; situaciones que no ponen en riesgo la vida de las mujeres, sino que tienen que ver con síntomas leves. Finalmente, sostuvo que si bien la SESA afirma tener infraestructura para la atención de abortos en la entidad, las instituciones de salud aún siguen siendo prejuiciosas, donde se han reportado rechazos para atender casos de aborto, revictimizando a las personas gestantes.