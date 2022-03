Colocaron pancartas concientizadoras

En el marco del Día Internacional de la Mujer, y por tercera ocasión del Frente Femenil en el municipio de Amealco de Bonfil se concentró con la finalidad de colocar pancartas concientizadoras de la lucha de las mujeres por la igualdad de género y visibilizar algunas de las situaciones que padecen.

Desde inicios del mes pasado, las integrantes de este frente hicieron énfasis en que deben perseguir las actividades para evitar que, las mujeres sean objetos de violencia y de situaciones que las vulneren, además de proponer hacer difusión sobre algunas instancias y colectivos que ayudan a orientar a quienes están atravesando por alguna situación complicada.

Fue de esta manera como desde temprana hora de este 8 de marzo, las jovencitas comenzaron a colocar algunas pancartas en la zona del kiosco de la “plaza Constitución” amealcense, ahí aprovecharon para invitar a quienes pasaban para que se sumaron a esta actividad que han desarrollado durante los últimos tres años.

“Tengo derecho a vestirme como yo quiera porque me visto para mí, y no para insitar a la sexualidad de nadie. Vivas nos queremos, mujer levántate y lucha. 8 de marzo no se felicita, se lucha. Nunca te disculpes por ser una mujer poderosa. Esta voz me pertenece y haré todo el ruido que quiera”, se pudo leer en algunos de los carteles.