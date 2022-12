Conflicto docente afecta a jóvenes

Padres de familia de la escuela secundaria “Jesús Reyes Heroles”, ubicada en la periferia del centro de la ciudad de San Juan del Río, solicitaron a la Unidad de Servicios para la Educación Básica del Estado de Querétaro (USEBEQ), dar solución al conflicto que hay entre los docentes y el director de esta institución, debido a que los estudiantes están siendo afectados en su formación escolar.

Al solicitar que sus nombres fueran omitidos por temor a represalias, los padres de familia citaron que desde que llegaron a dejar a sus hijos, se notó un poco tenso el ambiente escolar, permitiendo el ingreso de los jóvenes sin ningún problema, hasta que llegó el director y la subdirectora, pues fue en ese momento en el cual los accesos comenzaron a ser bloqueados por parte de los maestros y personal administrativo, para impedir que ingresaran los directivos.

“El director tienes acceso a controles directos para poder entrada por el estacionamiento y por las demás puertas para entrar a la escuela, son digitales, pero lo que hicieron fue ponerle candados a los accesos de la escuela, llegamos los papás y veo al director y subdirectora parados afuera y no les dieron acceso a entrar, ese problema ya lo traemos desde hace tiempo, prácticamente los maestros están en contra de él, y los niños son los afectados porque están solos en las aulas”.

Aseguraron el problema entre docentes y directivos, tiene varios meses, sin embargo, los estudiantes han sido involucrados de manera involuntaria, ya que le han puesto más empeño a sus conflictos que a dar clases, como ocurrió este viernes, en el cual abandonaron las aulas para externar su rechazo a los titulares de la secundaria.

“Prácticamente los niños están solos en las aulas por el paro o para no dejar entrar al director, los niños andan desperdigados en la escuela, nosotros estamos a favor de que tengan una solución y sus conflictos los soluciones cuando salen de su trabajo, esto nos preocupa como padres de familia, porque están tomando acciones cuando tiene clases, no vamos ni a favor ni en contra de nadie, solo lo que pedimos es que se aclare esta situación y autoridades de la USEBEQ resuelva, no sabemos quién está fallando pero que no tomen estas medidas”.

Los padres de familia refirieron que se han presentado varias deficiencias entre varios docentes de la escuela, pues con frecuencia se ausentan, por lo que reiteraron que es necesario que la USEBEQ se encargue de resolver el conflicto que hay entre ambas partes, para evitar mayores afectaciones a la formación escolar de los jóvenes.

Por su parte, la USEBEQ emitió un comunicado, en el cual explicó que el personal de la jefatura regional número 3 en San Juan del Río, acudió a la secundaria general “Jesús Reyes Heroles”, para atender las inquietudes del lugar.

“Hay una investigación abierta por parte del Órgano Interno de Control de la USEBEQ, la cual se encuentra en curso y acorde con los tiempos que la ley señala, por lo que habremos de esperar a que sean agotadas todas las instancias legales para conocer la resolución”.