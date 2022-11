Denuncian malos tratos de director en primaria de Amealco

Padres de familia de la escuela primaria "Josefa Ortiz de Domínguez" de la zona centro del municipio de Amealco de Bonfil, denunciaron la mañana de este martes una serie de inconsistencias en contra del director de la escuela, al considerar que, no tiene compromiso ni interés para despertar el aprendizaje de los estudiantes.

Fue durante los primeros minutos de este lunes que los padres de familia decidieron impedir el paso por 20 minutos, haciendo un llamado enfático a la Unidad de Servicios para la Educación Básica del Estado de Querétaro (USEBEQ) y que puedan hacer una inspección ya que sospechan que en ocasiones el director ha llegado en estado inconveniente para realizar sus actividades.

A través de un escrito, los tutores informaron que " el director no cumple con la normatividad, llega tarde y se queda poco tiempo en la escuela, muestra poco profesionalismo no planifica ni organiza y programa reuniones con padres de familia y llega tarde", y que también "en los Consejos Técnicos Escolares hay una gran desorganización, abuso de autoridad, actitud déspota no acepta comentarios ni sugerencias".

Insistieron en que algunas ocasiones "se sospecha ha llegado a la escuela en estado inconveniente, deslinda sus responsabilidades a los maestros de guardia, y que entrega boletas y materiales a destiempo, no tiene tacto pedagógico con los miembros de la comunidad escolar, reúne a una minoría de maestros para informarle sin considerar a todo su personal docente ".

Los inconformes insistieron en que, es urgente que se atienda este tipo de situaciones, ya que, se viene el cierre de año y esperan contar con los documentos necesarios para saber sobre el aprovechamiento de los estudiantes.

Foto: Cortesía | Padres inconformes

Agregaron que, la falta de interés por parte del director se ha notado incluso en la falta de participación del desfile del 20 de noviembre, por el Aniversario de la Revolución Mexicana, ya que, anteriormente por la población de alumnos que tienen superior a 450, era una de las escuelas más representativas en los contingentes en estas fechas para conmemorar eventos de suma relevancia para los valores cívicos de los estudiantes.

"El maestro José Fernando Blanco Quintana, es en director y no cumple con sus responsabilidades, se ve tan bien que los docentes no tienen un rumbo y por eso nosotros como padres de familia siempre estamos preguntando sobre cómo van los niños y asuntos relacionados con el aprovechamiento y la programación de ellos para el aprendizaje" argumentaron.