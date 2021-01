“Congelada” iniciativa para artesanos indígenas

Susana Águila Flores, regidora que preside la Comisión de Grupos Vulnerables y Asuntos Indígenas, reconoció que existen diferentes propuestas para modificaciones de reglamentos municipales que no han prosperado, entre ellas está su iniciativa de considerar artesanos a los indígenas que producen y comercian sus artículos en calles del Centro de San Juan del Río.

Recordó que el objetivo es reformar el Reglamento de Comercio de San Juan del Río para hacer la distinción entre artesanos y comerciantes, ya que existen indígenas que producen los artículos que venden, por lo que deben tener un tratamiento distinto.

Local Alistan apoyo a artesanos

“Lo que quiero es solamente que sea una consideración a parte, que no se diga ‘los vendedores ambulantes o venta en calle’, quiero que tengan una consideración a parte porque ellos son productores, son artesanos. No es lo mismo el que vende cosas chinas, que nuestros artesanos”.

Y es que precisó que existen convenios internacionales que protegen a los integrantes de pueblos originarios, así como la preservación de su cultura y su difusión, razón que justifica que tengan un tratamiento distinto, sin embargo, la iniciativa está detenida, como muchas otras.

“Hay un montón de propuestas ahí, que están paradas y más la de nosotros (…) He oído gente que dice que no hay un plan de desarrollo integral para los indígenas, ha habido muchas instituciones, pero los indígenas no han prosperado y siguen siendo marginados porque desde la sociedad misma no hay reconocimiento y valoración a los pueblos indígenas”.