Consideran útil comedor comunitario

Favorable ha sido la presencia del comedor comunitario en el fraccionamiento Fundadores, ya que a raíz de la pandemia por Covid-19 mucha gente de la zona perdió el empleo y comercios tienen disminución en las ventas.

Blanca Flor Galván Vázquez, presidenta de colonos de Fundadores tercera sección y Albany Ruiz Bautista, presidenta de Valle Dorado segunda etapa, señalaron la utilidad que ha tenido este comedor comunitario, que en un inicio repartía 350 desayunos, cantidad que disminuyó a 300 una vez que hubo reapertura de espacios laborales.

Recordaron que el costo por desayuno es de cinco pesos, pero a las personas en situación económica crítica se les condona este cobro, la mayoría son adultos mayores.

El servicio se extendió a noviembre y cabe la posibilidad que continúe hasta el próximo año, según les han comentado las autoridades municipales, lo cual sería beneficioso, debido a que todavía hay mucha gente que hace uso de este programa, sobre todo por la inestabilidad laboral.

“Mucha gente ya perdió el trabajo, al principio los estaban ayudando con un tanto por ciento, no les estaban pagando al 100 por ciento, pero cuando empezó el semáforo naranja, muchos ya fueron despedidos, otros trabajan días sí, días no, entonces no tienen una solvencia económica (…) Hay mucha gente que se está viendo muy afectada, hay de 20 a 30 por ciento menos negocios”.