Considerarían gobiernos de coalición, dice Guillermo Vega

Una vez que se conozca el anteproyecto de reforma a la ley electoral del estado de Querétaro se considerará la posibilidad de contemplar la figura de gobiernos de coalición en la Constitución local, indicó Guillermo Vega Guerrero, diputado coordinador del grupo parlamentario del PAN en la LX Legislatura.

Vega Guerrero mencionó que el Partido Acción Nacional (PAN) ha planteado la propuesta de considerar los gobiernos de coalición desde la elección federal de 2018, incluso fue planteado en su plataforma electoral, por lo que indicó que estarán a la expectativa de conocer la propuesta del Instituto Electoral del estado de Querétaro (IEEQ) para definir este tema.

Local Analizan paridad en la reforma electoral

"No hay, hasta este momento, acerca de gobiernos de coalición una propuesta formal, eso tendremos nosotros que analizarlo una vez que tengamos el anteproyecto presentado del IEEQ para ver si incluyen o no, hasta este momento entiendo que no se ha metido el Instituto a este tema, no lo descarto, así como otros tres o cuatro temas que nos parece importantes a nosotros", dijo.

El legislador refirió que, incluso, están a favor de no permitir la creación de partidos políticos únicamente durante los procesos electorales en busca, únicamente, de financiamiento público, lo que deriva en que no exista un trabajo permanente y se desconozca sobre el uso de recursos públicos.

"Hay un clamor popular de que sí haya una competencia de partidos políticos, pero que también se evite la partiditis, o sea que haya partidos que se forman solo por cada elección buscando el financiamiento público, buscando plurinominales, y que no hay un trabajo consistente o permanente y que se desaparecen a los tres años y bueno no queda rastro", comentó.

Vega Guerrero reconoció que a nivel federal se prohibiera la transferencia de votos para no dar "vida artificial" entre partidos políticos a través de los convenios de coalición.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

El diputado se mostró a favor de prohibir la participación de personas deudoras alimentarias en las elecciones, aunque consideró que debe quedar clara cómo sería su aplicación para que la medida sea efectiva.