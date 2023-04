Construirán Banco del Bienestar en Escobedo

De acuerdo con la delegada de la secretaría del Bienestar en el estado, Rocío Peniche Vera, en la comunidad de Escolásticas del municipio de Pedro Escobedo se concretará la construcción de un Banco del Bienestar, debido al interés que han mostrado los ejidatarios por donar un predio para el proyecto.

Dijo que este nuevo plan se concretará el segundo semestre del 2023, debido a que en julio, las 24 sucursales, que fueron programadas para varios municipios del estado, están por concluir con sus procesos de edificación, de tal manera que el nuevo proyecto para la demarcación escobedense, entrará en la planeación de los próximos meses.

Local Instalan Centro Integrador Bienestar en SJR

“Ahí queda planteada la posibilidad de construir ese Banco, no estaba considerado porque no se había cedido el terreno, ojalá hubiera estado con anticipación, cuando estábamos en la búsqueda de los 24 espacios en el estado, entonces se hubiera considerado, pero no se había tocado el tema, ahorita se toca el tema y llega en un momento en donde los 24 espacios están asignados pero México tiene la mejor disposición de que una vez concluidos los 24 bancos en julio se abrirá la posibilidad de construir más”.

La funcionaria comentó que el tema de la donación del predio se ha puesto sobre la mesa y los lugareños de la comunidad de Escolásticas están en toda la disposición de donar el terreno, es por ello, que en las próximas semanas se estará comenzando con la integración de los requisitos para presentar la iniciativa en la Ciudad de México y que pueda ser autorizado para este mismo año.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“La condición para poder construir un Banco es que se done el terreno, que de hecho así ha sido, los 24 que tenemos es gracias a terrenos que se nos han donado, entonces, en la medida que tengamos terrenos donados, se podrá construir más bancos, ya está el compromiso de la donación, los ejidatarios están en la mejor disposición, entiendo que los ejidatarios lo donarán y si se cumple eso, hay que llevar a la Ciudad de México los documentos, tarde o temprano habrá Banco Bienestar en Pedro Escobedo”, concluyó.